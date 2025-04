Qué es el “Internet simétrico” de Totalplay: Esto dice Ricardo Salinas Pliego ante la polémica

En redes sociales se volvió tendencia Totalplay y su “internet simétrico”, luego de que se viralizó la información sobre que cobrarían por gigas extras que utilicen los usuarios.

Todo surgió por un comunicado que envió Totalplay a sus clientes, donde explicaron que al contratar el servicio de internet, “eliges una velocidad de navegación. Tu plan incluye una cantidad mensual de consumo de datos incluidos en tu renta, lo que llamamos Consumo Incluido. Esta medida busca garantizar una excelente calidad de servicio para todos los usuarios, evitando un consumo excesivo que pueda afectar el rendimiento de la red”.

Y es que una conexión simétrica de internet se refiere tener la misma velocidad tanto de subida como de bajada de información (al ver una película, utilizas la velocidad de bajada, descarga). Generalmente, las compañías ofrecen cierta velocidad de bajada, pero una menor velocidad para subir datos, es decir, es internet asimétrico.

En el caso de Totalplay, ahora se anuncia que de acuerdo con el paquete contratado, tienes cierto límite de Consumo Incluido. Al excederte por primera vez, no se te cobrará ningún cargo adicional, pero aartir de la segunda ocasión, se aplicará un cargo de $110 pesos por cada 100 GB adicionales que utilices. Cualquier usuario que exceda de los 3,999 GB de consumo de datos, no podrá ser elegible para consumos adicionales dada la Política de Uso Justo de Internet.

“Nosotros te avisaremos por medio de un mensaje en el app y WhatsApp cuando llegues al 80% y al 100% de tu consumo incluido. Si lo deseas puedes cambiarte a un plan con mayor velocidad, que también te dará una mayor cantidad de GB incluidos”, anuncia Totalplay. En su App podrás revisar el consumo de tus GB.

Por ejemplo, la cantidad de gigabytes (GB) que usa una película de Netflix depende de la calidad de video. En general, el consumo es de:



Definición estándar (SD): 1 GB por hora

Alta definición (HD): 3 GB por hora

Ultra alta definición (4K): 7 GB por hora

En un comunicado, Totalplay aseguró: “En caso de que este beneficio no sea de su interés, le regresaremos el internet a las características idénticas que tiene hoy”.

¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego ante la polémica?

"¿Alguna vez les he quedado mal? TotalPlay es el mejor servicio de internet del país y yo soy un defensor del libre mercado. Denme chance, yo les voy a resolver, no se preocupen, eso si, primero déjenme explicarles en un video, lo que quiero hacer, por qué y si no les gusta pues tienen 3 opciones:

1. Probar un mes y darse cuenta que cambiarse al plan con simetría de datos es la mejor opción que pueden tomar y que NO LES VA A AFECTAR en nada a los usuarios, solo va a afectar a los abusivos que revenden nuestro servicio a sus vecinos.

2. Irse mucho de regreso al plan con el que estaban, quedarse sin el benéfico de la simetría de datos y no aprovechar todo lo bueno que eso implica.

3. Como defensor del libre mercado y la oferta y la demanda, les garantizo que podrán cancelar el servicio y cambiarse con la horrible competencia… y regresar después cuando nadie los pele si tienen problemas, lloran mucho, pero solo yo les doy la cara y la oportunidad de llegar a acuerdos. Vayan y traten de hablar con los dueños de las otras empresas a ver si les contestan.

Yo le di la orden a mi gente de @totalplaymx que les diera simetría de datos a nuestros clientes para ofrecerles lo mejor, “LO MAXIMO POSIBLE” y castigar a los ratas que abusan de nuestro servicio y afectan a mis clientes que cumplen mes con mes con nosotros.

Los que tienen el servicio lo verán de inmediato. No se dejen engañar por gente pendeja y desinformada”.