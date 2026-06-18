¿Por qué falló la señal de ViX en Amazon Prime Video en partido de Colombia-Uzbekistán?

Durante el partido entre Colombia vs. Uzbekistán, usuarios del servicio de ViX a través de Amazon Prime Video reportaron que no podían ver el encuentro en vivo, y ni siquiera salía anunciado.

En redes sociales abundaron quejas al respecto y la Procuraduría Federal del Consumidor informó que entraron “en contacto con los representantes de la empresa para pedir un informe detallado”.

📢 Ante las fallas reportadas por usuarios en la plataforma @Vix, en la @Profeco ya entramos en contacto con los representantes de la empresa para pedir un informe detallado.



Si fuiste afectada o afectado, te invitamos a presentar tu queja formal:



📞 55 5568 8722 / 800 468 8722… — Profeco (@Profeco) June 18, 2026

Así que este 18 de junio, ViX informó que detectaron el problema con Amazon Prime Video, “uno de los distribuidores de nuestros servicios”... Detallaron que dicha empresa “ingesta la señal equivocada en el canal donde se vería el evento deportivo”.

“Desde las 8:05pm se estableció comunicación con Amazon Prime Video pero, por causas ajenas a nuestro control, no pudieron corregir su error hasta las 8:57pm. Desde entonces hemos estado en comunicación con el área técnica de Amazon para que no vuelvan a cometer errores con nuestra señal”, dice ViX en su comunicado.

ViX señaló que también entró en contacto con Profeco... “A esta autoridad le entregaremos la información requerida para que pueda estar segura que ViX no cometió falla alguna.

“De hecho, 1.6 millones de personas vieron el juego Colombia-Uzbekistán en la aplicación de ViX y en otros sistemas afiliados, sin contratiempo alguno. Este problema técnico se suscitó exclusivamente con quienes contrataron vía la plataforma Amazon Prime Video”.

ViX extendió disculpas a los suscriptores de Amazon que no pudieron ver la señal, “y les reiteramos que estamos trabajando con su empresa proveedora de contenidos y con la Profeco para que esto no vuelva a ocurrir en los partidos restantes”.