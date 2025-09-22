Suscríbete
Viral

Macario Martínez, de barrer las calles a confirmar su primera gira por Europa: “Ha sido un viaje increíble”

El cantante dio a conocer que prepara una serie de conciertos para acompañar el lanzamiento de su nuevo álbum.

September 22, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Macario ha robado corazones con su talento que llevará a Europa.

“Ha sido un viaje increíble y estoy emocionado”.

La historia de Macario Martínez ha inspirado de miles de personas. El joven de 23 años que trabajaba como barrendero en las calles de la Ciudad de México se hizo viral en redes sociales cuando un video dejó al descubierto su gran talento.

El cantante compartió que llegó a trabajar al servicio de limpia tras dejar un empleo para intentar ingresar a la universidad y al no ser aceptado, tuvo que buscar otra fuente de ingresos.

Macario solía grabarse para mostrar su rutina diaria al ritmo de su canción ‘Sueña lindo, corazón’, sin imaginar que este tema lo iba a lanzar al estrellato.

A inicios del 2025 ganó notoriedad y rápidamente le ofrecieron foros y conciertos, y así llegó al Festival Iberoamericano de Cultura Musical, mejor conocido como ‘Vive Latino’.

Martínez ha continuado cosechado éxitos más allá de TikTok. Recientemente anunció que ya prepara una gira mundial para acompañar el lanzamiento de su nuevo álbum.

Otro de sus sueños alcanzados es que será telonero de la banda Zoé para su presentación del 13 de noviembre próximo, algo que marcará un antes y después en su carrera, pues nunca se ha presentado en un recinto tan grande como el Estadio GNP Seguros, que espera unos 65 mil asistentes.

En solitario, el cantante se presentará sólo dos días después de estar con Zoé en el Lunario del Auditorio Nacional.

“Estoy muy feliz de anunciar mi primer tour en Estados Unidos, ha sido un viaje increíble y estoy emocionado por poder visitar todas estas ciudades, gracias por todo… Londres, París, Madrid y Barcelona. Estoy muy feliz por compartirles que haré un tour por Europa en noviembre, que increíble poder llevar mi música a tantos lugares”, expresó en sus redes sociales.

Así mismo, a través de sus redes sociales, confirmó que, por primera vez llevará su música a Barcelona y Madrid a finales de año. El cantante Kevin Kaar será uno de los invitados especiales en estas presentaciones, según reveló la productora PPL United.

El intérprete de ‘Nada que decir’ se presentará el 19 de noviembre en Razzmatazz 2 (Barcelona) y el 20 de noviembre en Changó Club (Madrid).

“Estoy muy emocionado de seguir mostrando mi proyecto, sé que fue un hit enorme, pero me da gusto que muchas personas me pudieran conocer… Próximamente viene nueva música y muchos conciertos”, dijo en entrevista para ‘De Primera Mano’.

El cantante también adelantó que ofrecerá presentaciones en Estados Unidos y varias ciudades de Europa, iniciando en Barcelona. Su tour mundial comenzará el 30 de septiembre y se extenderá hasta el 18 de octubre.

Además, estaría visitando Londres el 23 de noviembre y el 24 de noviembre en París.

Aunque aún no ha firmado con ninguna disquera, Macario ya ha colaborado creando temas para bandas sonoras, incluyendo ‘The Last of Us’.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
