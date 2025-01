Joven muere a unos pasos de su casa por una bala perdida; VIDEO muestra que intentó correr

🎥 Joven hispano muere por una bala perdida cuando regresaba a casa del trabajo: le faltaba poco para llegar. Sebastián Esquivel, de 23 años, murió tras ser impactado por una bala en la cabeza cuando iba caminando hacia su casa en Costa Rica. El joven se percató de que se estaba registrando un tiroteo e intentó huir, pero no lo logró. Las autoridades no han informado cuál fue el origen de la balacera. 📺 No te pierdas Primer Impacto de lunes a viernes a las 5pm/4C por @univision. CostaRica Accidente PrimerImpacto