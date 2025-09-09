Influencer Lola Doll en estado crítico; fue atacada a balazos afuera de su casa

Varios son los influencers que han sido amenazados, perseguidos y atacados por el tipo de contenido que comparten o por sus vínculos. Un caso similar ocurrió con la creadora de contenido ‘Lola Doll’, quien se encuentra en estado crítico tras ser atacada con un arma de fuego a las afueras de su casa.

El percance en el que la joven de 33 años resultó herida ocurrió en Georgetown, Guyana, según los reportes de las autoridades, quienes compartieron la noticia en sus redes sociales.

Lolita Callender, mejor conocida como ‘Lola Doll’, se encuentra en estado grave y recibiendo atención médica en el Hospital Público de Georgetown, tras ser víctima de un ataque con arma de fuego.

“La policía de Guyana está investigando un presunto incidente de descarga de un arma de fuego cargada cometida contra ‘Lolita Callender’, de 33 años de edad, también conocida como ‘Muñeca Lola’, de Texas Square, East Ruimveldt. El incidente ocurrió alrededor de las 23:35 horas frente a su residencia en Texas Square”, se puede leer en el comunicado de la policía.

Y añadieron que la influencer recibió impactos de bala que le provocaron heridas en varias partes del cuerpo como el cuello, cara, manos y pierna derecha.

Autoridades informaron que Callender se encontraba afuera de su casa cuando fue atacada por una persona, aunque se desconocen los motivos. Sin embargo, ya se inició una investigación para esclarecer los hechos.

La información preliminar indica que la víctima estaba sentada en su automóvil cuando un hombre, a bordo de una motocicleta, le disparó. La policía está persiguiendo activamente al sospechoso, y las imágenes de CCTV de la zona están siendo revisadas como parte de la investigación.

Trascendió que la policía emitió una orden de arresto contra el empresario Paul Daby Junior, por su participación en el ataque a balazos de la celebridad. El individuo fue sancionado a inicios de año por tráfico de drogas.