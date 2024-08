Influencer le regaló a su novia una playera con una vergonzosa FOTO: ¡su reacción se volvió VIRAL!

La foto privada se la había enviado solo a él, pero la usó para jugarle una broma pesada.

El influencer Omahí puso en riesgo su relación con su novia Valeria al jugarle una broma en la que usó una foto vergonzosa que ella le había enviado. Imprimió la foto en camisetas, las vendió a sus fans y grabó la reacción de ella para publicarlo en TikTok.

En el video, publicado en su cuenta con más de 29 millones de seguidores, tituló “Hago playeras con la peor foto de mi novia” y contó que imprimió 50 ejemplares para venderlas.

Pero eso no fue todo. Sin que su novia se diera cuenta, se puso de acuerdo con un par de seguidores que habían comprado la peculiar camisa blanca y les pidió que la interceptaran y le pidieran una foto.

¿Cómo reaccionó la novia de Omahí a la broma de TikTok?

Aunque ella se mostró desconcertada con los fans de su novio influencer, intentó no ser grosera y esperar a que se retiraran para reclamarle a Omahí.

“Esa foto solo la tenías tú, yo solo te la pasé de broma (…) ¡Me veo horrible!”, se escucha decir a la joven.

Al final, el tiktoker no contó cómo acabó el asunto, pero seguramente fue otra divertida anécdota en su relación.

Cabe señalar que Omahí y su novia Valeria publican videos de humor en TikTok en los que se juegan bromas uno al otro. Después del clip de la camiseta, el joven le jugó otra broma a su pareja, dejando su cabello tieso mientras ella dormía.

Los fans de Omahí no pasaron desapercibidos y comentaron sus reacciones al ver el video. Comentarios como “Valeria te va a terminar un día por hacerle tantas bromas”, “Pobre Valeria”, “¿Novio o enemigo?”, “Yo quiero una playera”, “Yo digo que uno vive con el enemigo” y “Pues no le hagas bromas o si no te va a dejar. Así que ni modo”, se lee en la publicación.