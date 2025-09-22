Horror en CCH Sur: Estudiante fue asesinado con una navaja por otro alumno

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que la tarde de este lunes 22 de septiembre, dos personas de la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur (CCH Sur) fueron agredidas por un alumno con un arma blanca dentro de las instalaciones.

De manera inmediata, las autoridades activaron el protocolo de atención para casos de violencia con arma.

De acuerdo con un comunicado, la UNAM informó que personal universitario intervino para auxiliar a las personas agredidas y hacer las notificaciones correspondientes.

Lamentablemente, un joven estudiante falleció y la segunda persona, un trabajador del plantel, fue trasladada para su atención médica.

Tras la agresión, el presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades.

“Para proteger a la comunidad y llevar a cabo las investigaciones necesarias por las autoridades competentes las clases fueron suspendidas de manera inmediata. Condenamos y lamentamos estos hechos de violencia”, sentenció la UNAM.