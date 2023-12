Exatlón México 2023: el fuerte accidente que tuvo Macky al enfrentar a Ana Lago

El Exatlón México es un programa que se ha ganado la atención del público y en estos momentos el equipo rojo y azul están en una competencia cada vez más intensa. Asimismo, en las últimas horas, pudimos ver que la concursante Macky González sufrió de un accidente con una de sus compañeras.

La influencer, quien tiene mucho apoyo y es la favorita de muchos, se enfrentó en la arena con Ana Lago, durante la transmisión del 25 de diciembre. En la prueba que se les realizó, ambas buscaban arrojar una rueda en una estaca y fue ahí donde las dos participantes sufrieron de un incidente.

Así fue el accidente que vivió Macky González y Ana Lago

Las concursantes participaban en la prueba en la que tenían que ensartar objetos, sin embargo, si no atinaban, debían ir por ellos para intentar de nuevo. Fue ahí donde en un momento cuando Macky fue corriendo por el objeto, pero Ana también lo hizo. Macky no se percató que su compañera venía y se dio un duro golpe en la cabeza contra la cadera de su compañera, provocándole dolor y rápidamente se tiró al piso.

De inmediato llegaron los médicos y comenzaron a ayudarla. Afortunadamente el golpe no fue mayor y solo le recomendaron descansar un poco. El accidente no fue muy grave, por lo que no tuvo que abandonar la competencia Macky.

𝗠𝗔𝗖𝗞𝗬 choca contra 𝗔𝗡𝗔 durante el duelo. 😱🔥 Al final 𝗔𝗩𝗘 𝗙𝗘́𝗡𝗜𝗫 🪽 ganó el punto. #ExatlónMéxico

𝗠𝗮𝗿𝗰𝗮𝗱𝗼𝗿 | 🟥6️⃣-6️⃣🟦

🔴🔵 Transmisión 𝙀𝙉 𝙑𝙄𝙑𝙊 ➡ https://t.co/pTWp6GK1VU pic.twitter.com/vbCrtEO0QN — Exatlón México (@ExatlonMx) December 26, 2023

Luego de unos momentos la influencer logró recuperarse y continuar en el reto. No obstante, la victoria fue para Ana Lago, pues logró acertar el objeto en una de las estacas sumando el punto para su equipo rojo.

La relación de Macky González y Jawy Méndez

Los concursantes se conocieron durante esta temporada de Exatlón México. Todo comenzó con algunos roces, sin embargo, más tarde Macky confesó que le gustaba. Pese a esto, la relación no se pudo dar y Jawy fue eliminado de la competencia. Los fans se cuestionan si en un futuro su relación pueda surgir.