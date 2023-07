El romántico mensaje de Erik Rubín a Andrea Legarreta que causa furor en redes

Hace unos meses, Erik Rubín y Andrea Legarreta sorprendieron a propios y extraños luego de que anunciaran su separación luego de más de 22 años de matrimonio. Sin embargo, ambos dejaron en claro en un comunicado que aún sienten cariño y que mantendrían una relación cordial por el bien de sus hijas.

Es por eso que Erik Rubín , exintegrante de Timbiriche, aprovechó el cumpleaños de Legarreta para dedicarle un tierno mensaje a través de Instagram que despertó los rumores de una posible reconciliación.

ERIK RUBÍN FELICITA A ANDREA LEGARRETA POR SU CUMPLEAÑOS CON DULCE MENSAJE

Este 12 de julio, Andrea Legarreta celebró su cumpleaños en medio de felicitaciones por parte de su familia y amigos; indudablemente, Erik Rubín no desaprovechó la oportunidad de desearle lo mejor a su aún esposa.

“Qué afortunado soy de tenerte en mi vida. Y hoy y siempre, toda la gente que tenemos la misma fortuna, celebramos la tuya en grande hermosa. Mereces lo que sueñas. Te amo. Feliz cumpleaños”, escribió Erik Rubín, acompañando el mensaje con una foto de Andrea Legarreta frente a su pastel de cumpleaños.

Andrea Legarreta , mientras tanto, aprovechó para comentar la publicación de Rubín y dejarle otro romántico mensaje: “Hoy me preguntaron cuál sería mi deseo de cumpleaños… Lo ÚNICO que tengo es agradecimiento. Gracias por lo vivido y compartido. Gracias por lo construido y el amor que nos ha sostenido en todos los momentos y etapas. También te amo. A seguir compartiendo vida”, se lee.

De inmediato, la publicación recibió comentarios de todo tipo, entre los que felicitaban a Andrea y quienes se dieron tiempo de celebrar lo bien que se lleva la pareja; sin embargo, las críticas no faltaron. “De flojera sus publicaciones. Se aman, no se aman, se divorcian, regresan. Flojera total”, “¿No estaban separados?”, “¿Si la amas porque no siguen juntos?”, se lee en la publicación.