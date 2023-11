¿Dónde será el Vive Latino 2024? El festival le dice adiós al Foro Sol y cambia de sede

El Vive Latino es uno de los festivales más exitosos de México, y aunque ya fue confirmada una nueva edición para el 16 y 17 de marzo del 2024, ésta llegará con algunos cambios.

Fue a través de sus redes sociales que el Vive Latino anunció que su edición del 2024 vendrá con algunas sorpresas que, en un primer momento, agradaron a los fans de la música. Por otro lado, aunque el cartel todavía no es revelado, los internautas ya comenzaron a armar su propio “line-up”, aunque de momento se trata sólo de especulaciones.

La primera edición de este evento que reúne a fans de géneros musicales tan diversos como el rock, el ska y el pop se organizó en el año 1998, y desde entonces el festival ha tenido su hogar en el Foro Sol; sin embargo, al parecer el próximo año esta tradición cambiará debido a una serie de remodelaciones que habrá en el mítico foro, ¿cuál será la nueva sede del Vive Latino?

EL VIVE LATINO ANUNCIÓ SU NUEVA SEDE Y ASÍ REACCIONARON EN REDES

Aunque en las redes sociales del Vive Latino el mensaje se emitió con demasiado misterio, muchos de sus seguidores rápidamente captaron el mensaje que se ocultaba en el post donde escribieron: “La historia se escribe aquí, esto recién comienza”.

Todo apunta a que la sede del Vive Latino 2024 será en el Autódromo Hermanos Rodríguez; más específicamente, en la curva 4 del recinto, lugar que ya ha comenzado a ser más que aceptado por los melómanos.

“El foro ya quedaba muy incómodo, solo queda que el cartel también tenga una mejora”, “La sede está genial, si el acomodo es similar al del Corona Capital será más fácil moverse de un escenario a otro”, “La hacen mucho de emoción pa que inviten a Caifanes” y “YA LIBEREN EL PERRO CARTEL” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Instagram.

FANS SUEÑAN CON SU “LINE-UP” IDEAL PARA EL VIVE LATINO 2024

El cartel oficial del Vive Latino 2024 será anunciado a través de una playlist en Amazon Music; sin embargo, los melómanos ya han comenzado a fantasear con las bandas que podrían formar parte del “line-up”.