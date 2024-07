Conoce a Shin Fujiyama, el tiktoker que corre a través de México por una noble causa: VIDEOS

Shin Fujiyama está bajo los reflectores debido a que sus videos en TikTok se están haciendo tendencia por un motivo espacial: está corriendo desde México hasta Honduras por una noble causa.

Resulta que el youtuber de origen japonés, pero con nacionalidad estadounidense, quiere compartir su historia a través de este recorrido, mientras recauda fondos para la educación en zonas rurales en Honduras.

¿Quién es Shin Fujiyama, el influencer japonés que recorre todo México hasta Honduras?

Shin Fujiyama ama Honduras desde 2004, cuando lo visitó para iniciar un voluntariado universitario, y desde entonces se ha dedicado a hacer de todo por llevar educación a través de su programa Mil Escuelas.

En TikTok tiene más de 1.6 millones de seguidores, donde todos los días comparte videos de su recorrido por México. Incluso, otros creadores e influencers, así como el público en general, se han unido en su ruta para acompañarlo en el recorrido.

El reto inició en Reynosa, en el norte de México, para cruzar por distintas ciudades hasta llegar a San Pedro Sula, en Honduras, en menos de 3 meses y medio.

Publica videos en vivo donde también recauda fondos, pero los beneficios más grandes llegarán por parte de marcas que donarán material para construir escuelas si logra cumplirlo.

#running #runner #honduras ♬ original sound - Shin Fujiyama @shinfujiyama Con el apoyo de uds en este reto, construiremos diez escuelas para los niños y niñas de Honduras — y un día llegar a mil escuelas. Puedes unirte donando al link oficial en mi bio y abajo en los comentarios, convirtiéndote en un patrocinador o saliendo a las calles para darme agua o palabras de ánimo.El Reto 3,000 km comienza el 15 de julio desde Reynosa. Juntos, podemos hacer lo imposible para los niños. Porqué ya demostramos en Chamelecón y en Tegucigalpa que unidos… SÍ SE PUEDE 🔥🔥🔥🔥🔥 #mexico

“Mi meta es construir 10 escuelas”, dijo Shin en un video de TikTok.

¿Qué le pasó a Shin Fujiyama y por qué no corrió hoy?

Una noticia que ha girado en los últimos días es la preocupación del público sobre la suspensión de su carrera por un problema en la rodilla. El youtuber se encontraba en el día 11 de su recorrido.

“Perdón mi gente, hoy no podré correr. No sé qué me pasa, pero la rodilla derecha me duele demasiado”, contó.

Sin embargo, este viernes 26 de julio, Shin Fujiyama actualizó su estado de salud y dijo que estaba listo para continuar su recorrido en el día 12, desde Saltillo hasta Matehuala.