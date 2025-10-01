Así fue la reinauguración de Televisa Acapulco: Las nuevas instalaciones están en la Costera Miguel Alemán

El viernes 19 de septiembre se llevó a cabo la reinauguración de Televisa Acapulco, con nuevas instalaciones en el edificio ubicado en la Costera Miguel Alemán, No. 2322.

Entre los asistentes, destacaron el invitado de honor Emilio Azcárraga Jean acompañado por su hijo mayor, así como ejecutivos de la empresa TelevisaUnivision, como Guillermo de la Mora Lasa VP de Televisa Regional, Rafael Gutiérrrez, Ernesto Sánchez. Asimismo, vimos a destacadas actrices como Michelle Vieth, Andrea Escalona, Nadia de la Rosa y Liz Gochicoa, cuyo arraigo con el bello puerto las vincula profundamente.

Iris Peñalosa, conductora titular del programa de revista Buenos Días Acapulco dio la bienvenida a los invitados, destacando la presencia de Rene Posselt, director general de Comunicación Social del estado de Guerrero quien representó a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al Secretario de Turismo Municipal de Acapulco Noe Peralta, en representación de la presidenta Municipal de Acapulco Abelina López Rodríguez.

En la ceremonia del corte de listón, los padrinos de Televisa Acapulco fueron la Chef Susana Palazuleos y Notario Jorge Ochoa Jiménez quienes han destacado a lo largo de sus vidas por su incansable labor en favor de Acapulco a nivel internacional.

Televisa Acapulco Cortesía

Durante el evento se encendió el letrero luminoso de TELEVISA ACAPULCO, que da fe de la presencia de la cadena en el puerto, como ha sido desde hace más de 45 años.

Televisa Acapulco Cortesía

Gabriel Hinojosa, Director General de Televisa Regional en Guerrero, agradeció su asistencia a los invitados refrendando su compromiso por dar voz a los guerrerenses y ser el medio para generar los vínculos entre los ciudadanos y los actores del estado.

En tanto, Gerardo Jean, Director General de Televisa Regional Zona Centro, presentó la campaña “Muy de ACA” que resalta los elementos más icónicos de Acapulco dando identidad y colorido a la sinergia que ha vinculado a los acapulqueños con Televisa y viceversa a través del tiempo.