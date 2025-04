Amenazan a un querido payaso por quedarse con el anticipo de un show: ¡no le habían querido pagar! El VIDEO viral

Lo que debía ser una alegre fiesta infantil, se convirtió en una pesadilla para el payaso ‘Talachitas’, quien denunció a través de sus redes sociales haber sido amenazado con ser linchado y con dañar su camioneta tras negarse a realizar su espectáculo sin recibir el pago acordado.

Según relató ‘Talachitas’, fue contratado por una familia en la localidad de Progreso de Juárez, Acatzingo, Puebla, para animar un evento por un monto de 10 mil pesos, por el cual recibió un anticipo de mil pesos para reservar la fecha. Sin embargo, al llegar al lugar, los organizadores se negaron a liquidar los 9 mil pesos restantes y exigiendo que realizara el show.

El payaso ‘Talachitas’ exhibió el zafarrancho en redes sociales

El pasado 13 de abril, el payaso expuso en su cuenta de TikTok un video que grabó durante la discusión, donde se observa a los familiares cuestionando el precio, a pesar de haber recibido previamente la cotización.

“Ya me hicieron venir hasta acá y no me quieren liquidar, sale, no me quieren liquidar, brother está fácil sólo páguenme. Sin problema, no tengo ningún tema, oye diles que levanten güey no pasa nada, no trabajo, se los juro, así no”, dijo el comediante durante el altercado.

El comediante insistió en que le pagaran lo acordado, pues habían hecho un trato por escrito, por lo que incluso les pidió que revisaran la conversación.

“Me depositó, sólo liquídenme y ya, no tengo ningún tema. Lo único que ocupo es que me liquiden, cómo voy a trabajar si no me pagan, es lo que cobro es lo que te mandé. Señora ahí está la conversación, está mi costo, me depositaron mil”.

Porque uno fue contratado por 10,000 pesos y pidió mil por anticipado. Al presentarse, antes de iniciar el show exigió el resto. La familia se negó porque era mucho y él se retiró sin devolver el anticipo. pic.twitter.com/7QKlYe2RJt — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 13, 2025

Familia se negó a pagar 10 mil pesos al payaso ‘Talachitas’

La mujer aseguró que ella creyó que el depósito, que fue de mil pesos, era el costo total del espectáculo, por lo que le pidió respetar “su palabra”.

“No tiene palabra, sí le vamos a liquidar, habíamos quedado en algo. Cómo crees que te vamos a liquidar semejante cantidad, no inventes también tú... 10 mil, ni que fueras qué, no mam*s la neta no, ten palabra”.

Amenazan al payaso ‘Talachitas’ con lincharlo

La situación escaló cuando algunos asistentes amenazaron con violencia física y con incendiar su vehículo si no accedía a presentarse o abandonaba el lugar. Ante el temor por su seguridad, ‘Talachitas’ decidió retirarse sin realizar el espectáculo. “Me dijo, ‘te vamos a linchar’”, relató el payaso.

“Ya me querían linchar, te lo juro. Ya este cabr*n se sentía uff, me dijo ‘te vamos a dar 5 minutos y si no vamos a prender tu camioneta y te vamos a linchar. Yo les voy a ser honesto, yo me contuve, me relajé, porque no soy menso, ¿verdad?”

‘Talachitas’ relató que fue gracias a una vecina, quien intervino en la situación, asegurándole que en esa comunidad no apoyarían el presunto linchamiento, que la familia involucrada en el problema dejó de amenazarlo.

El caso se volvió viral en redes sociales, generando indignación y apoyo hacia el payaso. Sin embargo, otra polémica ha surgido de esta situación, pues tras ser grabado por el comediante, uno de los organizadores de la fiesta fue relacionado con varios asaltos en el municipio.