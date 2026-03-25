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Vida y Hogar

10 hábitos positivos de la sexualidad de los padres, madres y cuidadores para que niños sean adultos preparados

Ponlos en práctica para que el día de mañana tus niños sean adultos empoderados.

Marzo 25, 2026 • 
Carolina Roldán Alpirez
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Implica un enfoque positivo y respetuoso que permite tener relaciones y experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia.

Existen estrategias cotidianas que quienes les cuidan puedan utilizar para apoyar la salud sexual de un niño. Cuanto más seguros y preparados estén los padres y cuidadores para estas conversaciones, más seguros, informados y apoyados estarán los jóvenes al tomar decisiones sobre su cuerpo, sus relaciones y su sexo.

Infancias y adolescencias informadas se convierten en adultos empoderados y preparados; los padres y cuidadores son una influencia clave para guiarlos hasta ese punto.

Estos son los 10 hábitos que debes tener:

1. DESHAZTE DE LA VERGÜENZA
Dialoga de frente con infancias y adolescencias, si han acudido a ti, es por que eres su fuente de confianza. Mantén una comunicación abierta sin proyectar vergüenza. Empieza con hechos, sin dejar ningún tema tabú para preparar mejor a tu hijo para que tome decisiones informadas sobre su cuerpo.

2. VALORA LA AUTONOMÍA DE TU HIJO
Respeta su derecho a la autodeterminación y enfócate en prepararlo para tomar decisiones independientes en lugar de intentar controlar sus resultados. Recuerda que no estarás 24/7.

3.REFUERZA LA IMPORTANCIA DEL CONSENTIMIENTO
Empodera a tu hijo para que ejerza control sobre su cuerpo, establece límites saludables y enséñale a buscar
el consentimiento de los demás. Para educarles desde el desarrollo del consentimiento, es necesario que se respete además de su cuerpo, sus propiedades. Si deseas tomar una galleta de las que tiene, pregunta antes si desea compartirla, son habilidades que le ayudarán a integrar al consentimiento en su día a día.

4. MODELA TOLERANCIA Y RESPETO
Refuerza, con acciones, la comprensión de la diversidad. Muestra respeto por los demás, independientemente de su identidad de género o sexualidad. De esta forma se sentirá en comodidad viviendo libre y respetuosamente su sexualidad.

5. ESCUCHA MÁS DE LO QUE LE HABLAS
Crea un espacio seguro para que tu hijo comparta sin miedo a ser juzgado ni criticado. Usa preguntas abiertas y frases como “cuéntame más” para fomentar la conversación. Responde a las señales no verbales de tu hijo.

6. ENFOQUE EN REDUCIR RIESGOS VS. INFUNDIR MIEDO
Ya nos dimos cuenta que con miedo no se crean puentes de confianza o comunicación. Habla sobre las consecuencias naturales de las conductas de riesgo. Evite usar el miedo como estrategia para influir en la toma de decisiones de tu hijo. Prueba permitirle en el día a día responsabilidad sobre sus decisiones.

7. ENSEÑA TÉRMINOS CORRECTOS DE ANATOMÍA
Olvídate de los apodos como “cosita”, “pilín”, “galletita”. Use palabras adecuadas como “pene”, “vulva” y “vagina” desde el principio para que tu hijo esté más seguro y mejor preparado para la salud sexual, higiene, educación y consentimiento.

8.REVISA EL AUTOCONOCIMIENTO, PERO MANTENIENDO HONESTIDAD
Aclara tus propios valores, prejuicios, experiencias personales y cualquier área de incomodidad relacionada con los temas de salud sexual, también es válido comunicar si hay algún tema que te provoque incomodidad o no sepas sobre ello, las infancias o adolescencias notarán cuando no dominas un tema, es mejor la honestidad, incluyendo cuando algo no sabes o te incomoda.

9. ABORDA LA EXPLORACIÓN DEL PLACER
Entiende que el placer es necesario para todos los seres humanos como parte de una sexualidad saludable. Habla sobre que el placer puede encontrarse de distintas formas, en todos los sentidos, y sobre la masturbación comunica que es una conducta natural, que requiere privacidad y autorespeto. Hay personas a quienes les cuesta hablar del tema porque hay un tabú; sin embargo, no hablarlo con intención educacional, puede ser perjudicial.

10. USA RECURSOS EXTERNOS Y APÓYATE DE ESPECIALISTAS
Crea tu propio conjunto de herramientas con libros, videos, sitios web, recursos visuales y apoyo profesional
para garantizar que tu hijo reciba información completa sobre salud de la sexualidad.

educación Sexualidad
Carolina Roldán Alpirez
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