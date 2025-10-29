Suscríbete
Telenovelas

Silvia Navarro protagonizará nueva versión de ‘Amor en Custodia’ de la mano de Juan Osorio

La actriz volverá a las telenovelas después de siete años.

October 29, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Silvia-Navarro.jpg

Silvia Navarro sería la nueva protagonista de la telenovela ‘Guardián de tu corazón’.

Instagram

Las grabaciones de la telenovela comenzarán a grabarse en diciembre y el melodrama saldrá al aire en 2026.

Fue en el programa ‘Con Permiso’, conducido por Martha Figueroa y Juan José Origel, que se dio a conocer que ya se prepara un remake de ‘Amor en Custodia’. Esta telenovela ya tuvo una versión en Televisa llamada ‘Amores Verdaderos’.

El melodrama será producido por Juan Osorio y llevará el nombre de ‘Guardián de tu corazón’ y estará protagonizada por Silvia Navarro, Daniel Arenas, Paulina Goto y Diego Klein.

Las grabaciones de la telenovela comenzarán a grabarse en diciembre y el melodrama saldrá al aire en 2026.

“Silvia Navarro va a estar en el papel de Erika Buenfil ‘Victoria Balvabera’, Daniel Arenas en el personaje de Eduardo Yañez ‘José Ángel ArriagaCupil’ y Paulina Goto, ella va a hacer el personaje que interpretó Eiza González ‘Nikki Brizz Balvanera’. Diego Klein va a hacer lo que hizo en su tiempo Sebastián Rulli ‘Francisco Guzmán Trejo’”.

Tras la información difundida en el programa de Unicable, el periódico Reforma publicó en la columna ‘Punto G’ que Marjorie de Sousa (quien interpretó a la villana en la versión anterior) también se encuentra disputándose el papel.

Además el influencer Pablo Chagra cuestionó si el productor Juan Osorio incluirá en la historia a su hijo Emilio, así como a Nicola Porchella quien ha participado en todos sus proyectos.

Silvia Navarro inició su carrera en los años noventa en telenovelas como ‘Perla’ y ‘Catalina y Sebastián’, consolidándose como una de las actrices favoritas de TV Azteca.

Posteriormente, Navarro emigró a Televisa con éxitos en pantalla como ‘Cuando me enamoro’, ‘La Candidata’ y ‘Mi corazón es tuyo’.

En 2017 protagonizó ‘Caer en tentación’, su última telenovela en dicha televisora, donde interpretó a ‘Carolina Rivas’.

Silvia también ha participado en proyectos cinematográficos como ‘La dictadura perfecta’ y tras siete años fuera de los foros de Televisa, la actriz podría volver a estelarizar un melodrama en Televisa.

Lejos de la pantalla por su hijo

Fue en marzo pasado cuando Silvia Navarro presumió a su único hijo llamado León, quien tiene 10 años. La maternidad hizo que la actriz estuviera ausente de las pantallas por 7 años.

Silvia Navarro se convirtió en mamá en septiembre de 2015, fruto de su relación con el empresario Gerardo Casanova.

El romance entre la actriz y Casanova comenzó en 2012; pese al nacimiento de su bebé y a que lucían como una pareja sólida, cuatro años después de la llegada de León, comenzaron los rumores de separación.

Sin embargo, fue hasta 2020 que confirmaron su ruptura amorosa; pese a que terminaron, Silvia Navarro siempre ha destacado el gran hombre que es el papá de su hijo.

“Él no es del medio del espectáculo... Es un hombre padrísimo, me deja ser yo, es un hombre sano emocional”, indicó la actriz años atrás.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
