Oka Giner respalda a Karla Esquivel: “Las cachetadas ya no se dan ¡se actúan!”

Oka Giner compartió su opinión sobre la polémica porque Karla Esquivel rompió el silencio sobre su molestia tras la cachetada que le dio Leticia Calderón en la telenovela “Mi amor sin tiempo”.

En el programa Faisy Nights hablaron del asunto, y la joven actriz que recién terminó “Las hijas de la señora García” respaldó a Esquivel: “Karla tiene un punto... Ella lo que dice y lo que argumenta, y tiene toda la razón: las cachetadas no me importan la escuela que traigas: ¡Ya no se dan!”

Oka argumentó que los golpes no deberían ser permitidos: “Puedes poner en riesgo el día entero de grabación. No sabes si me das en el tímpano. Si me noqueas, porque me la diste mal... A mí, en mi caso, se me hinchó y se me quedó marcado el anillo medio día y no podíamos seguir grabando. Entonces hay una razón del porqué eso ¡se actúa!”.

Sobre los motivos por los que Leticia Calderón habría soltado tremenda cachetada a Karla Esquivel, surgen comentarios sobre que las actrices jóvenes deben ‘pagar’ el llamado derecho de piso, pues había quienes opinaron que Karla debía sentirse honrada de compartir escena con alguien de la talla de Leticia.

Así que Oka Giner dijo: “Mi teoría es que cuando estábamos estrenándonos como protagonistas... ¿Derecho de piso de qué? Karla lo dice, ella tiene 9 años de carrera, yo tengo 11, ¿cuánto piso más tengo que pagar?”

“Hay gente que viene de una escuela muy rara. Antes nos enseñaban a competir entre mujeres. Hoy, viva el feminismo. Yo marcho cada 8 de marzo y yo defiendo a las mujeres. Siempre voy a defender a las mujeres. Hay gente que no está en esa mentalidad y que compite con la nueva ¿por qué? hacerla pagar un derecho de piso ¿por qué?”,

Por cierto, Oka vivió lo mismo al inicio de su carrera... “Me ha pasado que me den, yo nunca he dado, pero me ha pasado que me den sin consentimiento”-

“A mí me pasó que, en el video, se ve que me la da con la derecha. Entonces, ¿porque traías los anillos de casada en la derecha cuando me la diste? me dejó marcada”, recordó.

En tanto, Karla Esquivel no se retractó de sus declaraciones, insistió en su postura y hasta enunmeró las presuntas mentiras de Leticia Calderón.

Karla Esquivel sostiene que no está de acuerdo con la violencia y reitera que no se trató de algo consensuado.

“No, no tengo porqué aguantar que alguien me violente físicamente, y se burle y se mofe de ello. No tengo por qué quedarme callada, y si esto me cuesta que no me quieran volver a contratar porque digo, y hablo y no me quedo callada, pero esto le funciona a actrices que vienen en camino, si eso pasa, okey, me doy por bien servida”.

“Me parece que es una gran actriz, solo que no me respetó”, insistió en un video publicado en Instagram, donde se defendió: “No me voy a quedar callada, no me voy a achicar. Si me arruina la carrera el hablar y defenderme... que así sea”.