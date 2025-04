“Me atrevo a amarte” puso a prueba a Kimberly Dos Ramos y nos confiesa su experiencia

En la recta final de grabaciones de Me atrevo a amarte, nos revela por qué su papel de Victoria significó un gran desafío y lo que espera a casi tres décadas de carrera

Las grabaciones de los capítulos finales de la telenovela Me atrevo a amarte han comenzado y para los actores no es fácil desprenderse de su personaje, más aún cuando los ha marcado o ha sido tan entrañable como en el caso de Victoria, que para la actriz Kimberly Dos Ramos ha sido un parteaguas en su carrera.

“Es bien difícil grabar los capítulos finales, más cuando se hizo una familia como estas, yo creo que eso es lo más bonito y de las cosas más importantes en una telenovela, el hecho de que podamos compaginar y armar un buen equipo y transformarnos en una familia, porque cuando eso pasa quiere decir que eso puede traspasar a la pantalla y está pasando con Me atrevo a amarte, pasó en cada capítulo, en cada escena y eso lo agradezco muchísimo, es de las cosas que más pido cuando empiezo un proyecto, que todos nos llevemos bien, que armemos una familia, que la pasemos bien durante las grabaciones, porque son muchas horas de grabación y la idea es que si nos llevamos bien, fluye todo mucho más, y Victoria y la telenovela eso me han aportado”.

“MUCHA RISA Y UNIÓN CREO QUE FUERON LA CLAVE DE ESTE PROYECTO”

Kimberly Dos Ramos José Luis Ramos

Cada proyecto tiene una particularidad para los actores, y en el caso de Me atrevo a amarte Kimberly nos platica cuál fue.

“La particularidad es que nos reímos mucho, hubo mucha unión por el hecho de tener que viajar tanto a Cuernavaca y convivir durante los momentos que no grabamos, nos íbamos a comer o nos íbamos a la piscina, eso, mucha risa y unión creo que fueron la clave de este proyecto, además de mucho aprendizaje y conexión con los animales”.

Para Kimberly haber montado por primera vez gracias al papel de Victoria es una enseñanza inigualable, no sólo por la actividad en sí, sino por la interacción tan profunda que llegó a tener con los caballos.

“SE HACE TODO PARA QUE EL PÚBLICO LO DISFRUTE EN CASA”

“Son animales que de repente se pueden despertar bien o mal, como los seres humanos, no es que sean unos robots, fue todo muy lindo, la verdad yo aprendí mucho de los caballos, yo no montaba caballo y es algo que me llevo de este proyecto y de las escenas, aunque muchas veces pasan cosas de las que el público no se da cuenta; obviamente, la idea es que todas las escenas queden hermosas y que el público lo disfrute, pero sí pasan cosas, de repente se ponían nerviosos los caballos o no querían hacer caso, nos teníamos que bajar del caballo para que se tranquilizara un poquito, algunas veces la luz del día se nos iba y teníamos que grabar con todo y el caballo alebrestado, fueron escenas complicadas, pero se hace de todo para que el público lo disfrute en casa”.

Me atrevo a amarte ha sido un proyecto que puso a prueba en muchos sentidos a Kimberly: “Me pasó de todo, yo he aprendido mucho, desde cambiar el acento del personaje, aprender a montar a caballo, tener un look un poco más varonil a la hora de caminar, de expresarme, de sentir, es la transformación completa de un personaje y yo espero que el público lo haya percibido así, no era Kimberly actuando, era Victoria, una Victoria con una energía masculina, atípica a las mujeres, pero guerrera, trabajadora de campo, aprendí mucho y eso es lo que me llevó, este personaje no sólo es una protagonista bonita, va y demuestra ir mucho más allá que eso”.

Para Kimberly parte de la evolución y desarrollo de su personaje se ha dado gracias a la soltura que el productor Salvador Mejía les permite en cuanto a la creación de personajes se refiere.

“Quiero muchísimo a Salvador porque es un gran productor, es como si fuera un padre para todos nosotros, es un productor que siempre está al pendiente de nuestro bienestar, de sentirnos bien y es un productor abierto a que nos sintamos cómodos a la hora de actuar, nos deja ser libres a la hora de la construcción de un personaje y eso se agradece muchísimo, porque a veces uno tiene que cumplir leyes, entonces aquí las leyes son un poco más flexibles, lo quiero mucho y le estoy agradecida de mi segunda oportunidad, de mi segundo protagónico con él y son personajes que me voy a llevar en mi corazón siempre”.

Una vida en la pantalla

Kimberly Dos Ramos

Disfrutar de un rol protagónico es para Kimberly el resultado del esfuerzo a lo largo de casi tres décadas en pantalla.

“Son 28 años ya de carrera donde me la he luchado, donde he aprendido y he crecido, esta carrera es subir y bajar escaleras, hay días bonitos, otros no tanto, proyectos que suman, pero todo es un crecimiento que me ha llevado al protagónico y la verdad muy agradecida, quiero seguir aprendiendo, seguir protagonizando y que ustedes disfruten de esta gran historia, pero ser una protagonista que genere sensaciones, no sólo una cara linda”.