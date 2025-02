María Sorté y sus telenovelas más exitosas en los últimos 50 años

Cuando me ofrecen el sueldo mínimo al terminar la universidad, pero yo sé cuál es mi valor y no estoy dispuesto a bajar de nivel. 🤭😛 ¡La señora García lo tiene claro! Ella no se conforma. No te pierdas a la gran @msorteoficial en #LasHijasDeLaSeñoraGarcíaUS, de lunes a viernes… pic.twitter.com/YPgTqXlY5b