¿Por qué no había besos entre la pareja gay de ‘La mexicana y el güero’?

‘La mexicana y el güero’, fue la primera telenovela que se grabó durante la pandemia de Covid-19, protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler. Dicha producción también contó con una historia de amor entre dos personas del mismo género, la cual fue interpretada por los actores Eleazar Gómez y Sian Chiong, aunque Eleazar tuvo que ser sustituido por Ferdinando Valencia.

“Sebastián de la Mora” (Gómez) y “Diego Torres” (Chiong) causaron un gran revuelo en las redes sociales, pues a diferencia de lo que sucede en otras historias de amor que se abordan en la televisión, en la ‘La mexicana y el güero’ no había besos ni escenas de cama entre la pareja gay.

Aunque esto causó mucha controversia, los amantes de los melodramas continúan preguntándose ¿por qué Eleazar Gómez y Sian Chong no se besan en ‘La mexicana y el güero’? y el productor Nicandro Díaz ya rompió el silencio.

La mexicana y el guëro: ¿Por qué no hubo besos en la pareja gay?

A través de una entrevista para la revista People en español, Nicandro Díaz señaló que no quiso poner escenas de besos entre la pareja gay debido a que hay mucha gente que no está preparada para este tipo de escenas.

“Hay gente que no está preparada y hay gente que sí. El hecho de que yo tenga esa apertura y la tengas tú y la tenga mucha gente no significa que toda. Desgraciadamente es así, no todas las personas están preparadas para enfrentar la homosexualidad”, explicó el productor ejecutivo.

“Y yo sentí que no era necesario mostrar. Lo más importante en el amor siempre es la ternura y la ternura estaba presente. Lo que unos lo verían con mucho gusto, un beso por ejemplo, quizás todavía, como te menciono, hay sectores que lo pueden llegar a rechazar, entonces en la televisión tienes que cubrir todo lo que se pueda y tratar de no afectar a nadie”, agregó Nicandro.

“Nosotros consideramos en ese momento como producción que no era necesario mostrar el beso cuando ya en sus acciones ves en los personajes el gran amor que se tienen”, finalizó el productor de telenovelas como ‘Carita de ángel’, ‘Destilando amor’ ‘Amores verdaderos’ y ‘Mi camino es amarte’, por mencionar algunas.