Karla Esquivel se defiende, sostiene su versión y enumera mentiras de Lety Calderón tras cachetada

“Si me consideras generación de cristal porque no aguanto la violencia... Entonces sí, soy generación de cristal”.

“Si me arruina la carrera el hablar y defenderme... que así sea”.

Karla Esquivel no se retracta de sus declaraciones sobre la cachetada real que le dio Leticia Calderón en la telenovela “Mi amor sin tiempo”, insiste en su postura y hasta enunmeró las mentiras de la actriz.

Y es que aunque en algunos medios comentaron que se debería sentir honrada porque una actriz de la talla de Lety le dio una cachetada en escena, Karla Esquivel sostiene que no está de acuerdo con la violencia y reitera que no se trató de algo consensuado.

“No, no tengo porqué aguantar que alguien me violente físicamente, y se burle y se mofe de ello. No tengo por qué quedarme callada, y si esto me cuesta que no me quieran volver a contratar porque digo, y hablo y no me quedo callada, pero esto le funciona a actrices que vienen en camino, si eso pasa, okey, me doy por bien servida”.

“Me parece que es una gran actriz, solo que no me respetó”, insistió en un video publicado en Instagram, donde se defendió:

“No me voy a quedar callada, no me voy a achicar. Si me arruina la carrera el hablar y defenderme... que así sea”.

Eso sí, aclaró: “Lo que menos quiero es un escándalo porque yo no necesito que mi carrera se base en un chisme o un escándalo. Aunque llevara un año o dos meses, merezco ser respetada igual que cualquier otra actriz de renombre o cualquier trabajador”.

Recordó que el escándalo no le sirve en este momento, y no lo hizo cuando la telenovela estaba al aire para no afectar el trabajo de los demás, aunque reveló que la producción y el director se disculparon con ella por no cuidarla en el set.

Karla Esquivel también dijo que sí habló con Lety Calderón: “A esta actriz le dije en la cara que no me parecía que ella hubiera mentido porque en ningún momento el director le pidió a ella que me diera una cachetada, ni ella avisó... ella dijo que ‘yo solo doy un golpe’, según esto... ¡en ningún momento! Y tengo literalmente a todo el set de testigo que ella jamás dijo eso, mis compañeros actores que estaban ahí en escena también están de testigos”.

“A lo mejor se tergiversaron las cosas, a lo mejor a ella le dio una indicación el director que a mí no, pero lo cual estaría un poco extraño porque entonces el director no hubiera entrado después de la escena -porque la escena siguió, porque pude haberla cortado, pude haber parado la producción-".

“A mí lo que me molestó de todo este asunto, que yo se lo dije a ella, en la cara, fue la mentira de decir que el director lo pidió, y la mentira de decir que me pidió una disculpa, cuando ella dice que no tendría por qué pedirme una disculpa si está haciendo su trabajo... O sea, se está contradiciendo, está admitiendo que no me pidió una disculpa”, dijo en referencia al audio que Alex Kaffie presentó de Lety Calderón.

“Es importante que esto deje de pasar, por más que tengan otro tipo de escuela y manera de actuar, en un set de grabación se tiene que respetar a todo el mundo. Si en su tiempo se hacía eso, por algo ya no pasa”, refutó.