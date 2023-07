Eiza González le arrebató a Natalia Téllez este papel en una importante telenovela

Eiza González actualmente vive un gran momento en Hollywood. Su talento actoral y su belleza le han abierto camino en la pantalla grande, con películas que han gozado de un gran éxito. Sin embargo, la actriz mexicana tuvo sus inicios en las telenovelas, siendo “Lola érase una vez” la producción que la catapultó a la fama.

“Lola érase una vez”, protagonizada por Aaron Díaz y Eiza González , gozó de una gran popularidad y permitió que la actriz tuviera más oportunidades en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, hace unos meses Natalia Téllez reveló una curiosa anécdota sobre esta telenovela que hasta ahora salió a la luz.

EL DÍA QUE EIZA GONZÁLEZ “LE ROBÓ" EL PAPEL A NATALIA TÉLLEZ

Fue durante una entrevista que Natalia Téllez rememoró aquellos años en los que comenzaba su carrera. Ella estaba confiada en que se quedaría con el protagónico de “Lola érase una vez” luego de su excelente trabajo en “Rebelde”... sin embargo, se llevó tremenda sorpresa al enterarse de que el papel se lo dieron a otra persona.

“Dijeron en el CEA ‘vamos a hacer casting para el próximo proyecto de Pedro Damián que se llama Lola érase una vez’, y yo me clavé a ver la versión argentina y estuve meses haciendo casting al punto de que decía ‘ya me lo quedé’ ”, comentó Natalia Téllez en entrevista, rememorando su confianza en quedarse con el personaje; lamentablemente, eso no pasó.

“Me enteré que llegó Eiza al CEA y dijo ‘yo soy Floricienta, yo voy a ser Lola’. Mi corazón se destrozó en mil millones de pedazos”, recordó Natalia, quien detalló también que las tres actrices que llegaron hasta las últimas pruebas fueron Eiza González, Sherlyn y ella.