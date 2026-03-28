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Angelique Boyer defiende a la telenovela mexicana y critica a quienes la menosprecian

“Me da muchísima tristeza”, dice la actriz, considerada la nueva Reina del melodrama en México,

Marzo 27, 2026 • 
Alejandro Flores
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Angelique recién terminó “Doménica Montero”

TelevisaUnivision

"¡Odio ser pobre!”, grita Teresa. Y luego explica que a pesar de ser la mejor de su clase en la Universidad, le da mucho coraje que la única manera de ir a la escuela es tomando dos micros y un metro.

Esta escena de la telenovela “Teresa” se volvió viral y emblemática para la telenovela mexicana.
Angelique Boyer, la actriz que la ejecutó, dice que ejemplos como este deberían bastar para que la gente se sintiera orgullosa del melodrama mexicano.

“A mí me da muchísimia tristeza que seamos tan despectivos con el género, me da mucha tristeza”, dijo la actriz en el podcast Cretino.

La actriz ha generado varias escenas virales (también es icónico el momento en el que Teresa enfrenta a su madre (Silvia Mariscal) y le dice con desprecio: "¿Perdonarme tú a mí? ¿Para qué quiero yo tu perdón?”) y explica que eso significa que hay un estilo muy personal en la manera de hacer telenovelas en México.

“Ahora me doy cuenta que vuelven a ser tendencia (las telenovelas) porque todo mundo quiere hacer drama, hasta comercialmente el drama esta de moda. Y no nos damos cuenta que somos privilegiados como mexicanos que le damos la vuelta al mundo con este genero que hacemos de manera única”.

TE RECOMENDAMOS: 15 años de “Teresa": 5 escenas que hicieron llorar a Angelique Boyer en la vida real

Los argumentos de Boyer a favor del melodrama mexicano

Boyer es considerada desde hace un par de años como la sucesora de actrices legendarias como Maricruz Olivier, Verónica Castro o Thalía, que en su momento fueron consideradas reinas de la telenovela mexicana.

Su defensa ahora del melodrama mexicano reafirma esta convicción.

“Yo me pregunto: por qué no nos sentimos más orgullosos de lo que hacemos aquí. de algo que ha hecho historia a lo largo de tantos años”.

Su declaración se basa, por ejemplo, en melodramas como “Los ricos también lloran”, que fue el primero en traspasar fronteras más allá de su idioma y que tuvo éxito hasta en Rusia.

angelique boyer Telenovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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