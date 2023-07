El trastorno que Angélica Vale padecía cuando estaba en ‘Soñadoras’

Angélica Vale fue una de las protagonistas de la famosa telenovela juvenil, ‘Soñadoras’, producción que se llevó a cabo en 1998 y en donde interpretó el papel de “Julieta Ruiz”. Sin embargo, a la par de las grabaciones, padeció un trastorno que la llevó a tener ciertos cuidados.

El personaje que interpretó fue clave para darse cuenta de un problema de salud que padecía y no sabía, pero que afortunadamente fue atendido a tiempo y la actriz le echó muchas ganas para salir adelante.

En la novela producida por Emilio Larrosa, Angélica Vale se dio cuenta que algo no andaba bien con su salud física y mental, pues tenía un trastorno alimenticio que debía ser atendido y con el paso del tiempo este problema se fue solucionando, aunque sigue en la memoria de la también cantante, de 47 años de edad.

Angélica Vale luchó contra la bulimia

En ‘Soñadoras’, Angélica Vale interpretó a “Julieta Ruiz”, una chica que tenía un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA), por lo que tenía que enfrentar varios problemas a causa de ello; sin embargo, cuando la actriz grababa sus escenas se sentía identificada.

Conforme iban avanzando las grabaciones, Angélica llegó a la conclusión de que estaba atravesando por un proceso de bulimia, el cual se atendió para evitar consecuencias mayores a futuro, así lo reveló en una entrevista con Yordi Rosado.

“Tenía todos los síntomas y no sabía lo que era una bulimia. Siempre me tildaron de gorda. Sí engordé mucho a los 14, 15. Estaba medio llenita y después adelgacé, pero seguía con el trauma. Dije muchas veces que estaba gorda y me lo creí”, recordó la hija de Angélica María y Raúl Vale.

Cabe mencionar que Angélica Vale ya se había sincerado sobre lo que sufrió durante la adolescencia por el tema del peso, pero afortunadamente esta situación ya es cosa del pasado en la vida de la protagonista de ‘La fea más bella’.