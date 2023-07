Ana Patricia Rojo: ¿Por qué la actriz sustituyó a Edith González en la telenovela ‘Mujer de madera’?

Edith González hizo más de 30 telenovelas y una de las más recordadas es ‘Mujer de madera’, pero no tanto por el personaje de “Marissa Santibáñez Villalpando” que interpretó en 2004, sino porque fue sustituida por su colega Ana Patricia Rojo.

A casi 20 años del estreno de la telenovela producida por Emilio Larrosa, Ana Patricia Rojo recordó lo sucedido luego de que Tania Rincón tocó el tema en su programa de radio

“Fue un reto muy grande”, respondió Ana Patricia, quien explicó que Edith dejó la producción tras tres meses de grabaciones porque “estaba embarazada y el personaje no, por lo tanto no podía seguir adelante con la telenovela”.

Ana Patricia Rojo hizo casting para sustituir a Edith González

“Fue una situación complicada porque claramente era lo que yo más deseaba en ese momento, y si me hubieran dicho: ‘Vas a protagonizar la novela de las nueve de la noche’, que en ese momento era el horario más visto, por supuesto era algo que me entusiasmaba”, recordó Ana Patricia Rojo.

La hija del actor Gustavo Rojo, comentó que su entrada a la telenovela fue algo que “nadie me lo regaló, hice una audición, gané el casting, me eligieron después de haber hecho pruebas a varias actrices y me sentí muy afortunada, pero fue un reto bien importante”.

“Ya había este antecedente del personaje hecho por otra actriz (Edith González), una actriz muy querida, que todo mundo reconocía, que todo mundo quiere mucho, y con condiciones totalmente distintas”, detalló sobre el reto que le significó protagonizar ‘Mujer de madera’.

Los fans de Edith Gonzalez se sentían traicionados

Ana Patricia también recordó que en ese tiempo “la gente que la seguía (a Edith) se sentía traicionada, el resto de la gente se sentía confundida porque fue a través de un incendio, se incendia una actriz y aparece otra con otro físico, con otra apariencia, una actriz que por primera vez estaba haciendo un protagónico”.

“Tenía muchas cosas alrededor que lo hacían un evento complicado y lo fue, pero lo sacamos adelante, la novela se alargó, tuvo bastante buenos niveles de rating y a la fecha la gente lo sigue recordando, sigue hablando para bien o para mal de esa situación y esa telenovela”, concluyó la querida actriz.