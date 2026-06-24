Actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ REGRESA CON SU EX tras 22 años divorciados: viven en el campo “sin un peso”

“Y yo soy una cobarde para sufrir, ¿sabes? (...) Nosotros siempre fuimos amigos”.

Sorprendidos dejó a sus seguidores la actriz de ‘Pasión de Gavilanes’, Gloria Gómez, al revelar que regresó con su exesposo, de quien se divorció hace 22 años. La estrella de televisión, quien alcanzó la fama con su personaje de ‘Eva Rodríguez’, reapareció a sus 72 años y confesó cómo vive lejos de las pantallas.

Fue en el podcast ‘Las Menopáusicas’, donde Gómez abrió su corazón y detalló que se mudó a vivir al campo, luego de no hallar oportunidades laborales y también para blindar su salud mental.

Además, Gloria narró cómo reconstruyó su hogar al lado de su exesposo, Alberto Brugés, un psicólogo conocido como ‘El Negro’, de quien se había separado tras sentir un distanciamiento.

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La actriz expresó que, tras 22 años alejados, durante los cuales su compañero estuvo radicando en Cuba y México, el destino los volvió a unir cuando regresó a Colombia.

Gloria, lejos de guardarle rencor, tomó la decisión de abrirle las puestas de su casa.

“Yo voy a estar en esa situación de mujer que entonces: ‘Ay, este imbécil y bla, bla, bla, bla’. Porque la que me amargo soy yo, el otro ni se entera y yo me arruino la vida y eso no, no, no quiero. Y yo soy una cobarde para sufrir, ¿sabes? (...) Nosotros siempre fuimos amigos”, afirmó en el podcast.

A pregunta expresa de cómo vive con su actual pareja y lejos de la fama y los reflectores, Gómez también sorprendió al indicar que no cuenta con una pensión. Según recordó que en las décadas de los 70’s y 80’s no existía una ley que obligara a las programadoras de televisión a realizar aportaciones para la seguridad social, algo que se formalizó en el año 2000.

“No aprendí a hacer cuentas, por eso no tengo un peso. Todo me lo petaquea (estropee) en tres segundos. Entonces, no ahorré nada, por ejemplo. (...) Como uno creía que nunca se iba a envejecer, que iba a trabajar siempre, toda la vida. Y más yo decía: ‘Yo como soy actriz, voy a trabajar hasta el día en que me muera, porque siempre va a haber un personaje’. Ahora no hay tantos personajes”, relató.

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La estrella de ‘Pasión de Gavilanes’ se fue a vivir al campo con su pareja donde manejan un emprendimiento avícola sostenible de “gallinas felices”.

“Entonces se fue a vivir fuera de Bogotá (...) ‘El Negro’, mi esposo, dijo: ‘Bueno, nos vamos a inventar algo’. Hizo talleres y todo para manejar gallinas felices, que son las gallinas que están sueltas. Yo soy incapaz de coger una, entonces ‘El Negro’ sí ya sabía cómo las arrinconaba porque a veces les dan piojitos, y me decía: ‘Levántele la alita acá y échele la gotica aquí’. Entonces ‘El Negro’ las cogía y yo les echaba las goticas. He tenido que aprender de los animales cómo son y eso me ha abierto un mundo diferente”, contó la actriz.

Aunque al principio tenía una visión idealizada de la naturaleza, Gómez admitió que su pareja es quien lleva el orden del negocio, mientras ella lo apoya en las tareas básicas de desparacitación y cuidado médico de las aves.