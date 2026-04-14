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Ver a la Selección Mexicana ya no será gratis

Concacaf firma con Netflix transmisión exclusiva en México. El impacto es profundo en un país donde el futbol no es un lujo

Abril 14, 2026 • 
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Selección Mexicana

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En un hecho sin precedente, Concacaf y Netflix firmaron un convenio mediante el cual la plataforma adquirió los derechos exclusivos para transmitir en México los partidos de la Selección Nacional a partir del próximo año.

La decisión no sólo modifica la forma en que se verán estos encuentros, también representa un golpe al bolsillo, a la economía y al entretenimiento de millones de mexicanos. Durante décadas, seguir a la Selección fue una posibilidad al alcance de cualquier hogar con televisión abierta. Ahora, luego de recibir de manera gratuita estos partidos durante años, las familias futboleras se verán afectadas al quedar ese acceso sujeto al pago de una plataforma digital.

El impacto es profundo en un país donde el futbol no es un lujo, sino una de las principales formas de convivencia y diversión familiar. Los partidos de la Selección han sido históricamente un punto de reunión en casas, barrios y comunidades enteras. Para millones de mexicanos, seguir a la Selección forma parte de una rutina afectiva heredada por generaciones, ligada a la nostalgia, la convivencia y los hábitos familiares.

Además del cambio en los hábitos de consumo, la medida presiona aún más el gasto de las familias mexicanas, que ya enfrentan un entorno económico complejo. Para millones de personas, sumar una suscripción más no es una decisión menor, sino un gasto que compite con necesidades cotidianas.

La relevancia del tema ya provocó reacciones en el terreno político. Morena presentó una iniciativa de ley para impedir que eventos de interés nacional queden sujetos exclusivamente a esquemas comerciales de pago. Sin embargo, lo firmado ya establece un precedente preocupante: que el acceso a los partidos de la Selección pueda dejar de ser un derecho compartido por amplios sectores de la población para convertirse en un privilegio condicionado por la capacidad de pago.

El convenio entre Concacaf y Netflix afectará el bolsillo de los mexicanos y restringirá una de las expresiones de entretenimiento popular más arraigadas del país. Porque en México, ver a la Selección no sólo ha sido parte de la cultura futbolera, sino también una forma accesible de disfrutar, convivir y sentirse parte de algo común. A ello se suma su dimensión social: el futbol también forma identidad nacional, atraviesa la cultura popular al estar presente en tradiciones, conversaciones y la unión familiar, y funciona como un espacio de cohesión social que fomenta valores, trabajo en equipo y sentido de comunidad que ahora estará limitado al pagar por ver los juegos de la selección y acabar con la tradición.

Este tipo de esquemas provocará que lo que antes era un ritual colectivo accesible para cualquier hogar con una antena de TV abierta pueda convertirse en un servicio elitista, que profundice la brecha digital y afecte a millones de aficionados que no cuentan con una conexión a internet o con la capacidad económica para cubrir los costos de una plataforma.

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