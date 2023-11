Televidentes confiesan a qué personajes de las series odian más, ¡los resultados te sorprenderán!

¿Cuál es el personaje que más odias en la televisión? Esta pregunta, aunque sencilla, arrojó increíbles resultados, demostrándonos que no siempre “los malos” son los más detestados.

Es verdad: los personajes detestables de una serie televisiva tienen su atractivo especial e incluso sirven de “gancho” para que la audiencia no se pierda uno solo de los capítulos, esperanzada de que, algún día, reciban su merecido. Sin embargo, hasta entre los más odiados hay categorías, y eso lo dejó entrever una encuesta del portal Ranker.

Fueron miles de internautas los que respondieron a una simple cuestión: "¿Quién es el personaje más odiado de la televisión?”, y aunque tal vez pienses que la lista fue corta, lo cierto es que un total de 160 personajes estuvieron en ella: desde villanos despreciables hasta... dibujos animados .

ELLOS SON LOS PERSONAJES MÁS ODIADOS DE LAS SERIES DE TELEVISIÓN

A muchos no les sorprendió que “Joffrey Baratheon”, el detestable personaje de Game of Thrones, liderara el listado con más de 11 mil votos, y es que las fechorías del hijo primogénito de “Robert Baratheon” lo hicieron ganarse el odio de muchas personas; el segundo y el tercer lugar del ránking lo ocupan “Ramsey Bolton” y “Cersei Lannister”, también de Game of Thrones.

Por otro lado, el cuarto lugar es ocupado por el Gobernador de The Walking Dead, mientras que el científico “Shou Tucker”, de Fullmetal Alchemist: Brotherhood, cierra con broche de oro el Top 5 de los más odiados. Otros que recibieron muchos votos fueron “Todd Alquist”, así como “Rachel Berry” y “Will Schuester”, de las series Breaking Bad y Glee, quienes se colaron en el Top 10 de la lista.