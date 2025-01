Quién es Pablo Cruz, el actor que da vida a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” en la bioserie

Ya comenzó el furor por la bioserie de Chespirito, luego de que revelaran un primer vistazo.

Aún no se ha confirmado la fecha exacta del estreno, pero la plataforma de streaming Max ya publicó un primer video de “Chespirito: Sin querer queriendo”, la bioserie donde contarán la vida de Roberto Gómez Bolaños.

En el clip se ven los camerinos de Televisa, mientras llaman a cada uno de los actores para estar listos en 20 minutos. Aparece “La Chilindrina”, luego “Doña Florinda”, y en el fondo, se ve “La Bruja del 71", encarnada por la actriz Andrea Noli.

Al final, solo se ve una mejilla y un ojo de “Chespirito”, mientras se caracteriza con las pecas de “El Chavo del 8". El protagonista del proyecto es interpretado por el actor mexicano Pablo Cruz Guerrero, a quien seguramente has visto en otros proyectos.

Hace varios meses se hablaba del casting para encontrar al actor que interpretaría a Roberto Gómez Bolaños, y actores como Lalo España sonaron para esta hazaña. Sin embargo, Pablo Cruz Guerrero fue elegido.

A Pablo Cruz Guerrero lo viste en “Luis Miguel, la serie” como “Patricio Robles”, el manager que engaña al Sol. También lo vimos en la impactante serie “Las viudas de los jueves”.

En cuanto a telenovelas, apareció en títulos como “Querida enemiga”, “Cuando me enamoro”, “A que no me dejas”, “Verano de amor” y hasta “El Hotel de los Secretos”, aquella versión mexicana del apoteósico clásico español “Gran Hotel”.

En el cine, Pablo Cruz Guerrero también ha destacado en filmes como “El estudiante”, “Las horas contigo” y “La Nave”, que le valió una nominación como Mejor Actor en los Premios Canacine.

Pablo Cruz protagoniza “Chespirito: Sin querer queriendo”

En el avance se ve solo un fragmento del actor Pablo Cruz, quien tiene el importante reto de interpretar a uno de los ídolos más famosos de Latinoamérica. Es indiscutible que el trabajo de caracterización logró su cometido, pues en las primeras imágenes que se han publicado, realmente se parece a Roberto Gómez Bolaños.

Esta producción está inspirada en el libro homónimo escrito por el creador de personajes como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

"#laquepuedepuede y eso significa que les puedo dejar este adelanto exclusivo de la próxima bio serie de la vida de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito: Sin querer queriendo. De nada”, escribió Max en Instagram.