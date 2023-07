Estas son las películas y series afectadas por la huelga de actores en Hollywood

El uso de la Inteligencia Artificial y el nuevo modelo de negocios que ha surgido junto con las plataformas de streaming sacudió hasta los cimientos a Hollywood y a su gremio de actores y guionistas, quienes anunciaron un paro total de labores a través de un convincente discurso pronunciado por su líder, Fran Descher .

Fue el pasado 13 de julio que el mundo del espectáculo se vio sacudido por el anuncio emitido por el Sindicato de Actores de EU (SAG-AFTRA), quien dio a conocer que se unió al Sindicato de Guionistas (WGAW) con un paro total e indefinido de labores debido a que no se pudo negociar un contrato justo con los servicios de streaming, esto debido a que el gremio considera que sus pagos son muy bajos frente al consumo masivo de las plataformas y las ganancias que generan.

Esta huelga histórica generará importantes retrasos en series y películas que ya se habían anunciado y cuyos fans deberán esperar más aún para que sean estrenadas, ¿de qué producciones se trata?

¡TOMA NOTA! ESTAS SERIES Y PELÍCULAS SE VERÁN AFECTADAS POR LA HUELGA EN HOLLYWOOD

Con esta huelga anunciada por ambos sindicatos, expertos prevén un colapso en la industria, pues como parte de la manifestación, los actores tienen prohibido trabajar en producciones, hacer promociones de películas o series , así como participar en alfombras, entrevistas y festivales.

Importantes series como “Stranger Things” y “The Last of Us” ya estaban detenidas desde la huelga de guionistas; sin embargo, ahora se suman “House of the Dragon” y grandes cintas veraniegas como “Avatar 3", “Beetlejuice 2" y “Misión Imposible”, por lo que se estiman pérdidas millonarias.

Checa aquí la lista completa de series y películas afectada por la huelga de actores y guionistas en Hollywood:

PELÍCULAS

Ghostbusters 5

Mufasa: The Lion King

Avatar 3

Deadpool 3

Beetlejuice 2

Wicked

Bad Boys 4

Misión Imposible Sentencia Mortal parte 2

Gladiador 2

Paddington in Perú

Venom 3

SERIES