‘Deadpool y Wolverine’ esconde un secreto detrás de los pasos de ‘Bye bye bye’

La gracia y el carisma de Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds, forman parte indiscutible del éxito del personaje de Marvel Comics en ‘Deadpool y Wolverine’. Cuando se creía que no había nada nuevo con lo que este antihéroe pudiera sorprendernos, la película mostró una de las escenas más virales en TikTok y, por ende, de las más exitosas de toda la trama.

Deadpool sorprendió con el famoso baile de la canción ‘Bye bye bye’, pero, aunque muchos de la Generación Z creían que era algo original, los experimentados millennials llegaron para remarcar que ‘el baile de Ryan Reynolds’ en ‘Deadpool y Wolverine’ solo tenía de nuevo el paso final con el movimiento sexy de sus caderas.

Deadpool y su estilo irreverente conquistaron a los cinéfilos. Jay Maidment/20th Century Studios

La sorpresa que pocos esperaban pero que salió a la luz

Resulta que, contrario a lo que muchos podrían creer y pese a que ya pasaron tres meses del estreno de ‘Deadpool y Wolverine’, hay millones de personas que esperan ver a Ryan Reynolds bailar ‘Bye bye bye’ sin la máscara.

Bueno, para todos ellos debo decirles que eso no va a pasar, al menos no de la forma en que se ve en la película, pues quien baila en ‘Deadpool y Wolverine’ no es Ryan Reynolds.

Quien realmente baila ‘Bye bye bye’ en ‘Deadpool y Wolverine’ es el bailarín profesional Nick Pauley. El coreógrafo tuvo que audicionar entre cientos de colegas hasta quedarse con el honor de representar a Deadpool en ese icónico baile.

Bailarin de Deadpool y Wolverine Instagram de Nick Pauley.

'¡Es verdad! Soy Dancepool en el nuevo Deadpool y Wolverine. ¡Este secreto ha sido tan difícil de guardar! No puedo creer que tenga el honor de ser el doble de baile de Ryan Reynolds para la escena de apertura de toda la película. ¿Qué dicen? ¿Es real?’, escribió el bailarín al revelar su identidad detrás de los movimientos de Deadpool en la película.

¿Quién es Nick Pauley, el bailarín de ‘Deadpool y Wolverine’?

Nick Pauley es un bailarín, coreógrafo y actor estadounidense de 28 años, conocido ahora mundialmente por su interpretación del personaje en ‘Deadpool y Wolverine’.

Pauley se roba el show desde el inicio de la película y, en redes sociales, se ha vuelto todo un influencer gracias a su baile de ‘Bye bye bye’.

Nick Pauley el doble de Ryan Reynolds para bailar. Instagram Nick Pauley.

El bailarín de ‘Deadpool y Wolverine’ ha trabajado con artistas como Katy Perry, Nicki Minaj y Justin Bieber, y ha aparecido en programas de televisión como America’s Got Talent y The Ellen DeGeneres Show. Su estilo único y energético ha cautivado a audiencias de todo el mundo.