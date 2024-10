Cooper Koch, de ‘Monstruos: Hermanos Menéndez’, reveló lo que todos queríamos saber de su desnudo en la serie!

La escena de desnudo de Cooper Koch como Erik Menéndez en la serie de Netflix “Monstruos: Hermanos Menéndez” es una de las más sorpresivas y que han generado discusiones en redes sociales, en parte, por conocer si usó o no el actor una prótesis en su miembro.

Para la fortuna de muchos y muchas, este secreto al fin quedó revelado por el propio Koch, de 28 años.

¿Qué dijo Cooper Koch sobre la escena de desnudo en la serie “Monstruos: Hermanos Menéndez”?

Cooper Koch reveló que no usó una prótesis en su miembro para la escena de desnudo frontal en la serie. En una charla con el presentador Andy Cohen, para su programa “Watch What Happens Live”, la celebridad dijo: “También quiero decir que el mío no era una prótesis”.

Fue entonces cuando Cohen bromeó diciendo: “Felicitaciones, Cooper. Eres muy afortunado, ¿no es así?”. Y el actor respondió seguro: “Bien dotado”, generando risas en el set.

¿De qué trata la serie “Monstruos: Hermanos Menéndez”?

La nueva serie de Netflix cuenta la historia de Lyle y Erik Menéndez, dos hermanos que asesinaron a sus propios padres en 1989 y, casi 10 años después, fueron encerrados en prisión por haberlo planeado con el fin de quedarse con la millonaria herencia.

En la producción no participaron los familiares y se trata de un drama basado en hechos reales. Es por eso por lo que Netflix lanzó días después un documental con los testimonios reales de los hermanos Menéndez desde la cárcel, para contar su perspectiva de los hechos.

La serie y el documental han generado gran impresión entre quienes ya la vieron, y ha permanecido en el Top 10 de Netflix desde su estreno.

¿Qué pasó con el caso de los hermanos Menéndez?

Lo último que se supo sobre el caso es que los abogados de los hermanos pidieron reabrir el caso en mayo de 2023, pues encontraron pruebas para demostrar que sus condenas debían anularse. El 3 de octubre de este año, los jueces dijeron que estaban revisando el caso.

Ahora, la nueva audiencia para los hermanos Menéndez está programada para el próximo 29 de noviembre.