¿Cancelan el reality de Wendy Guevara en ViX? Esto es todo lo que se sabe

Wendy Guevara habría sido cancelada en ViX tras inesperados resultados con su propio reality show

Wendy Guevara estrenó su reality ‘Wendy, perdida pero famosa’ el 5 de octubre; sin embargo, las cosas no habrían salido como ella y la producción esperaban. Varios medios de comunicación dieron a conocer que el formato habría sido cancelado en la plataforma de ViX.

Resulta y resalta que el reality show de Wendy Guevara habría sido cancelado tras no lograr las vistas deseadas y los comentarios negativos que ha hecho la gente en las redes sociales.

Y es que, algunos internautas han opinado que el programa se ve forzado y la creadora de contenido no brilla porque no muestra su verdadera personalidad. Según los usuarios, prefieren ver a Wendy en sus tradicionales en vivo y no, en su propio reality.

Hasta el momento, ni Wendy Guevara ni los ejecutivos de ViX han reaccionado al rumor que surgió sobre el reality de la influencer, quien continúa trabajando e incluso aseguró que sí participará en ‘El amor no tiene receta’, la nueva telenovela del productor Juan Osorio.

Wendy Guevara ya tiene reemplazo en ‘El amor no tiene receta’

“Sí voy a salir en la novela de Juan Osorio, pero el personaje que yo iba a hacer, lo va a hacer una chica que es super estupenda y super buena en el escenario, que es Coco… Le hablé, estaba hablando con ella, le mandé un mensaje y le dije ‘mi amor, te deseo lo mejor, lo vas a hacer increíble. Lo único que me voy a atacar es que te vas a besuquear al Nicola, pero ni modo, me tocó soportar’”, contó Wendy Guevara en un live con sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz Coco Máxima confirmó que forma parte del elenco de ‘El amor no tiene receta’. “Al fin podemos anunciarles: la actriz @cocomaxima se une al elenco de @elamornotienerecetaoficial a cargo de @juanosorio.oficial ¡Estamos muy emocionadxs por esta nueva etapa para ti Coco! Gracias por la confianza y por caminar este camino juntas siempre haciendo el cambio como te prometimos tiempo atrás”, se lee al pie de una publicación de su agencia.

Coco Máxima es una actriz, cantante, modelo y conductora mexicana, que ha trabajado en diversas producciones, entre ellas ‘El repatriado’, serie de Disney Plus que le dio más visibilidad a la comunidad trans. Ahora, en ‘El amor no tiene receta’ compartirá créditos con Nicola Porcella, quien será su pareja en la historia.