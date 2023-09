Libertad Palomo confirma amenazas de muerte por parte de fans de Wendy Guevara

Hace unos días, Libertad Palomo lanzó duras declaraciones en contra de Wendy Guevara, tachándola de “corriente y vulgar” y criticó su nivel académico, por lo que fans de la influencer la amenazaron de muerte.

“¿Quién es es Wendy Guevara? No puede ser que alguien venga y nos diga, yo no hice la primaria, era borracho, era drogadicto, era prostituto y véanme cómo triunfé, ahora soy una persona famosa, porque eso, así como llega termina. ¿Qué es eso de La Casa de los Famosos? A mí háblame de actores y te puedo contar anécdotas preciosas de actores, a mí la gente corriente, la gente vulgar, que no pertenece a mi medio no me interesa. Esas personas no pertenecen a mi gremio... Qué feo es ir dando lástima, ir por la vida contando cosas tan desagradables, esa persona solita se destruye ", dijo Palomo en el programa Chisme No Like.

Wendy Guevara, quien no logró llenar el Teatro Metropolitan, reaccionó ante las cámaras respecto a las declaraciones de Libertad Palomo.

“Dijo la señora que yo me hacía la víctima, sabe todo de mí. Yo le mando muchas bendiciones de verdad, cuando sales en las redes siempre va a haber quién va a querer colgarse o hablar de ti, porque si en realidad no le importara no hablara de mí, es más, ni me tomara en cuenta. Se lo agradezco, lo importante aquí es que hablen bien o mal, pero que hablen, las palabras se las lleva el viento”.

En tanto, Paola Suárez salió en defensa de su amiga ante los fuertes comentarios de la actriz.

“Aquí estoy yo para decírtelo en tu cara mija, ¿qué te cala de Wendy? Si Wendy no acabó la primaria a ti qué te importa, ¿te arde lo que ella esté logrando? Con todo el respeto que te mereces, tú tienes tu trayectoria, tu carrera, tú hiciste muchas cosas, caminaste para que nosotras ahora podamos correr, pero no tienes que atacar lo que Wendy hace, Wendy se representa a ella misma y punto, ella nunca ha dicho que representa a la comunidad”, dijo la integrante de ‘Las Perdidas’ en un live.

Por su parte, hace unos momentos, Libertad Palomo habló ante los medios de comunicación sobre las amenazas de muerte que ha recibido de parte de fans de Wendy Guevara.

“No tengo miedo, soy activista, si me matan hago responsable a los fanáticos, todo los que han generado esta situación, no tengo enemigos, cualquier cosa que me llegue a pasar, cualquier familiar o persona cercana, hago responsable a todas estas personas que me han metido en todo este circo”.

Sin embargo, debido a la actitud que tomó la actriz, varios reporteros optaron por abandonar la conferencia.

“Nunca me vuelvan a hablar de esta persona, no me vuelvan a inmiscuir en esto, no me interesa nada de lo que pase con esta persona. Yo me dedico a hacer teatro y otras cosas. Si alguien me ofende y me dice: ‘Una trans con cierta trayectoria; la actriz Libertad, la actriz trans, antes Armando Palomo’, esa es una manera de faltarme al respeto. Soy una actriz que se ha ganado un lugar en el medio artístico, yo ya no tengo nada qué demostrar... No soy una trans, soy una actriz, soy la señora Libertad Palomo”.

Finalmente, Libertad Palomo da por terminado los dimes y diretes en los que se ha visto envuelta con Wendy Guevara, dejando en claro que acudirá a las instancias legales correspondientes.