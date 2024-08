El famoso rapero Nelly fue arrestado en Florida por dos graves delitos: los detalles

Un nuevo escándalo se hizo presente en la industria musical tras la confirmación de que Nelly, un prestigioso rapero fuera detenido por autoridades de Estados Unidos luego de que se viera involucrado en un problema de tránsito. Este hecho volvió a poner en la mira al artista, que desde siempre ha sido cuestionado por sus comportamientos y los problemas legales que ya ha tenido.

Detienen a Nelly y acusan al rapero de dos importantes cargos

De acuerdo con los primeros reportes obtenidos por Variety, el músico inicialmente fue requerido por la policía mientras circulaba en su auto debido a que existía un reporte de que el vehículo no contaba con los papeles necesarios, principalmente un seguro vigente.

No obstante, aunque se trataba de un delito menor que pudo haberse solucionado de manera oportuna, las cosas se complicaron cuando al momento de registrar los documentos restantes, los oficiales a cargo de la inspección se percataron de que el rapero llevaba consigo una cantidad considerable de drogas. La información que ha trascendido, revela que las sustancias en cuestión eran pastillas de éxtasis, de las que además de que no pudo explicar el origen, no están permitidas en ningún caso.

Posterior a este hallazgo, Nelly habría sido remitido al Departamento de Policía de Maryland Heights, donde permaneció algunas horas bajo acusaciones de posesión ilegal de drogas.

Su equipo legal intervino y, después de los trámites pertinentes, el artista finalmente fue puesto en libertad, aparentemente al haber pagado una multa; mientras que aún no está claro si sí se le imputaron cargos de manera formal y qué procede en este caso, que de continuar su curso, podría ponerlo en riesgo de ir a prisión.

El rapero fue liberado horas después del arresto Getty

Quién es Nelly, el cantante que fue detenido por posesión de drogas

Cornell Iral Haynes Jr, mejor conocido como ‘Nelly’, es un rapero y actor de origen americano, conocido principalmente por sus éxitos mundiales “Dilemma” y “Over and Over”, los cuales lograron posicionarse en varios de los rankings de popularidad más influyentes de la industria.

Inició su carrera en los 2000, época en la que debutó formalmente y logró llamar la atención gracias a su propuesta refrescante, además de que casi al mismo tiempo hizo público su interés por la actuación y se atrevió a probar suerte también en este ámbito.