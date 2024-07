Las polémicas declaraciones de Armie Hammer sobre cómo las acusaciones de violencia y canibalismo cambiaron su vida

En 2017, Armie Hammer saltó a la fama mundial como uno de los principales prospectos para convertirse en el siguiente galán de Hollywood. Esta meta no duró demasiado para el actor, pues apenas un par de años después, su popularidad se vio empañada por un escándalo relacionado a su vida privada, luego de que se presentaran diversas denuncias en su contra por presunto comportamiento sexual inadecuado y canibalismo, los cuales transformaron completamente su realidad.

Armie Hammer reveló que ser acusado de canibalismo rompió todo lo que conocía

Los señalamientos por violación y amenazas de cometer actos caníbales causaron gran revuelo y sometieron a Armie a una oleada de escrutinio público que terminó por su carrera casi por completo. Toda esta serie de sucesos cambiaron permanentemente su vida y los planes que tenía para el futuro, aspectos que recientemente Hammer describió como “benéficas”, un adjetivo que resultó sorpresivo para quienes atestiguaron el declive de su trayectoria.

Así lo confesó durante una reciente entrevista con Bill Maher en su podcast “Club Random”, en donde habló de esta controversia. La modificación más importante quizá fue su decisión de apartarse de la actuación y pasar años sin tener apariciones públicas.

Aunque esta elección lo orilló a empezar de cero y tener que enfrentarse al hecho de que se le cerraron las puertas, no solo en la industria, sino en todos los ámbitos, el actor de “Call Me By Your Name” aseguró que nunca había sido más feliz de lo que es en la actualidad. “Es increíblemente liberador, porque gran parte de mi vida antes estaba preocupado todo el tiempo por cómo me percibían, algo por lo que hoy no tengo que pasar”, explicó.

El actor desapareció del panorama casi por completo Getty

Para Armie Hammer, haber sido ‘cancelado’ le ayudó a aceptarse

Otro de los aspectos que el histrión, que en meses pasados fue absuelto de varias acusaciones, rescata de esta experiencia, es el hecho de que aprendió a estar bien consigo mismo y dejar de pretender ser alguien más solo para impresionar.

“Una vez que todos deciden que te odian, te dices a ti mismo que no necesitas nada de ellos de todas maneras. Entonces supongo que debía aprender a estar contento conmigo”, finalizó Armie, quien también se enfrentó a un severo proceso de divorcio con Elizabeth Chambers, mismo que se resolvió en 2023.