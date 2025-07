¡Destrozada! Maribel Guardia tomó una drástica decisión sobre el futuro de su nieto tras el pleito con Imelda Garza

La batalla entre Maribel Guardia e Imelda Garza parece no estar cerca de terminar, especialmente ahora que sus rencillas se reavivaron por la memoria de Julián Figueroa. Es por esto que, ante la incertidumbre de lo que vendrá en el futuro, la querida actriz confesó que está decidida a alejarse de su nieto si descubre que “le lavaron el cerebro”.

Maribel Guardia podría distanciarse definitivamente de su nieto por culpa de Imelda Garza

En una plática concedida a “Sale el Sol”, Maribel Guardia explotó contra Imelda Garza por supuestamente ser irrespetuosa con el recuerdo de Julián Figueroa. Y precisamente por el rechazo que le causa este comportamiento, ya tendría contemplado alejarse de ella y de su nieto para evitar seguir metida en problemas.

“A mí no me importa como ella me lo ponga. Yo también tengo derechos cuando vaya con un juez de lo familiar. Pero también te voy a decir qué pasa. Yo voy a llegar, y si veo que al niño ya le lavaron el cerebro contra mí, no voy a forzarlo”, explicó.

Maribel Guardia lamentó todo lo que está pasando con su nieto debido a los problemas legales con Imelda Garza Instagram

Sin poder ocultar el sentimiento que este tema le genera, la actriz de “Corona de lágrimas” aseveró que aún si la separan del niño, tiene la esperanza de que en determinado momento él se dará cuenta de “la realidad”. Ya que considera, es imposible que se borren los recuerdos de todos los momentos que pasaron juntos, pues hasta antes de las denuncias contra su exnuera, solían ser muy unidos y hasta vivieron en la misma casa durante una temporada.

“Él algún día va a tener claras sus ideas, de todo el amor que yo le di, de todo lo que vivió conmigo desde que nació, hasta los 8 años de edad. Es una persona que amo con toda mi alma, es un pedacito que me dejó Julián”, mencionó la artista, reiterando que espera, el tiempo les sea de utilidad y evite que la relación con su nieto se fracture.

¿Imelda Garza le ganó a Maribel Guardia la custodia de José Julián?

Sobre qué tan cierto es que la viuda de Julián Figueroa salió victoriosa en los tribunales y se quedó con la custodia completa del menor, Maribel Guardia señaló que este tema nunca estuvo en discusión. Así lo aseveró al mencionar que todos los recursos legales que interpuso, fueron pensando en el bienestar de su nieto, y de ahí se derivó que se lo quedara por un tiempo, pero jamás pretendiendo que fuera algo definitivo.

“No es que la ganara, es que nunca la ha perdido. El niño siempre ha sido de ella. A mí me dieron el cuidado un mes. En mi vida ha sido mi intención quitárselo (a José Julián) a esta muchacha, yo lo dije desde el día uno. Yo no quiero quedarme con él, pero sí cuidarlo y sí protegerlo”, concluyó la artista, que también está pasando por un momento complicado por todos los rumores que existen en torno a su matrimonio con Marco Chacón.