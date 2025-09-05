Revelan la causa de la muerte del cuidador de Annabelle; ¿la muñeca estaba presente?

La oficina forense de Pensilvania dio a conocer cuál fue la causa de la muerte del investigador paranormal, Dan Rivera, de 54 años, quien falleció el 13 de julio en medio de una gira en la que participaba la muñeca Annabelle.

El miembro destacado de la New England Society of Psychic Research (NESPR) fue hallado sin vida en su habitación del hotel Gettysburg.

El informe oficial del forense del condado de Adams, indica que la causa de muerte fue natural y vinculado a problemas cardíacos preexistentes.

“El señor Rivera tenía un historial conocido de problemas cardíacos, lo cual es consistente con los hallazgos”, escribió Francis Dutrow, forense a cargo del caso.

¿Annabelle estaba presente en la misma habitación?

La coincidencia de la muerte del investigador y su participación en la gira con Annabelle desató una oleada de suspicacias entre seguidores de la muñeca, sobre todo al destacar que está poseída.

Sin embargo, autoridades y colegas de Dan Rivera rechazaron las versiones que se comenzaron a manejar. Por su parte, el forense confirmó que Annabelle no se encontraba en la habitación en el momento del fallecimiento y que “nada inusual o sospechoso fue observado en la escena”.

Jason Hawes, protagonista de Ghost Hunters, pidió respeto para la familia. “Hace poco el mundo perdió a un buen hombre. Dan Rivera fue un veterano del Ejército, un padre de cuatro hijos, un esposo y alguien que realmente se preocupaba por los demás”, expresó.

Y añadió: “Lo más difícil ahora es ver publicaciones que culpan a su muerte de cosas como la muñeca Annabelle. Eso es simplemente repugnante. Fue un hombre de familia, un investigador respetado, y se fue demasiado pronto. Enfoquémonos en recordarlo por quien fue realmente”.

Dedicó su vida al mundo paranormal

Nacido en Connecticut, Dan se incorporó a la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica y se volvió colaborador cercano de Lorraine y Ed Warren, investigadores paranormales y dueños de Annabelle.

Rivera participó en programas como ‘Most Haunted Places’ y ’28 Days Haunted’. Fuera de la televisión, dedicó años a educar al público sobre el fenómeno paranormal.

Convivir con Annabelle

El propio Dan Rivera relató en entrevistas lo delicado que resultaba manipular la famosa muñeca. En 2022 dijo a la estación i95Rock que debía prepararse espiritualmente antes de moverla.

“Tengo que ir a la iglesia, confesarme, y recibir la bendición de un sacerdote antes de siquiera tocarla”, expresó.

En una ocasión, aseguró haber sentido escalofríos y temblores después de trasladarla, lo que lo obligó a abandonar el museo esa misma noche.

La historia de la muñeca supuestamente poseída por el demonio se remonta a los años 70. A diferencia de la versión cinematográfica, la verdadera Annabelle no es de porcelana, con cejas arqueadas y pelo rubio. Es una muñeca de trapo aparentemente corriente, fabricada en serie, con una cara sonriente y el pelo hecho de hilo rojo brillante.

La muerte de Rivera se produjo después de que en mayo circularan rumores de que Annabelle había desaparecido de algún modo durante su estancia en el estado de Luisiana.

Poco después, el comediante Matt Rife y el youtuber Elton Castee anunciaron que habían comprado el Museo Oculto de Warren en Monroe, Connecticut, que alberga a la muñeca Annabelle cuando no está de gira.