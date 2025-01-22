Premio Lo Nuestro: Carín León y Becky G lideran las nominaciones para la edición 37

Llega la entrega número 37 de Premio Lo Nuestro, donde Carín León y Becky G lideran las nominaciones con 10 en distintas categorías, seguidos de Myke Towers y Shakira.
Ángela Aguilar, Emilia, Grupo Frontera, Leonardo Aguilar, Anitta, Bad Bunny, Fuerza Rígida, Karol G, Peso Pluma y Natti Natasha son otras estrellas cuyo trabajo fue reconocido con varias nominaciones.
No te pierdas la 37º entrega de Premio Lo Nuestro sábado 22 de febrero, a las 9 de la noche, por las Estrellas.
CATEGORÍAS GENERALES
Artista Premio Lo Nuestro Del Año
CARÍN LEÓN
FEID
FUERZA REGIDA
GRUPO FRONTERA
KAROL G
MALUMA
MYKE TOWERS
PESO PLUM
SHAKIRA
XAVI
Canción Del Año
BUBALU - FEID & REMA
COSAS DE LA PEDA - PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS
TU BODA - ÓSCAR MAYDON & FUERZA REGIDA
LA DIABLA - XAVI
LA FALDA - MYKE TOWERS
PERDONARTE ¿PARA QUÉ? - LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA
POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR
PRIMERA CITA - CARÍN LEÓN
PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B
SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO - KAROL G
Álbum Del Año
BOCA CHUECA, VOL.1 - CARÍN LEÓN
BOLERO - ÁNGELA AGUILAR
ESQUINAS - BECKY G
JUGANDO A QUE NO PASA NADA - GRUPO FRONTERA
LAS MUJERES YA NO LLORAN - SHAKIRA
LLAMADA PERDIDA - PRINCE ROYCE
LVEU: VIVE LA TUYA...NO LA MIA - MYKE TOWERS
MUEVENSE - MARC ANTHONY
NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA - BAD BUNNY
PA LAS BABY’S Y BELIKEADA - FUERZA REGIDA
Mejor Combinación Femenina
5 BABYS - KIM LOAIZA, FARIANA, PTAZETA, BELLAKATH & YAMI SAFDIE
A LAS 12 TE OLVIDÉ - HA*ASH & ELENA ROSE
CHULO PT. 2 - BAD GYAL, TOKISCHA & YOUNG MIKO
CUIDADITO - BECKY G & CHIQUIS
JACKPOT - BELINDA & KENIA OS
LA_ORIGINAL.MP3 - EMILIA & TINI
LABIOS MORDIDOS - KALI UCHIS & KAROL G
MI REY, MI SANTO - MARÍA JOSÉ & ANA BÁRBARA
QUE VUELVA - KANY GARCÍA & CARLA MORRISON
TROCA - THALIA & ÁNGELA AGUILAR
Colaboración “Crossover” Del Año
2 THE MOON - PITBULL, NE-YO, AFROJACK FT. DJ BUDDHA
CHULA - GRUPO FIRME & DEMI LOVATO
DEGENERE - MYKE TOWERS FT. BENNY BLANCO
IT WAS ALWAYS YOU (SIEMPRE FUISTE TÚ) - CARÍN LEÓN & LEON BRIDGES
PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B
TO THE BEAT - DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, REGARD, NATTI NATASHA, SASH!
TONIGHT (BAD BOYS: RIDE OR DIE) - BLACK EYED PEAS & EL ALFA FT. BECKY G
VOCATION - OZUNA & DAVID GUETTA
La Mezcla Perfecta Del Año
(ENTRE PARÉNTESIS) - SHAKIRA & GRUPO FRONTERA
BLING BLING - MALUMA, OCTAVIO CUADRAS & GRUPO MARCA REGISTRADA
COSAS DE LA PEDA - PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS
EL CABALLITO - FARIANA & ORO SOLIDO
FUEGO DE NOCHE, NIEVE DE DÍA - RICKY MARTIN & CHRISTIAN NODAL
LA TÓXICA - ALEJANDRO FERNÁNDEZ & ANITTA
LA VIDA ES UNA FIESTA - SERGIO GEORGE & WISIN
PERDONARTE ¿PARA QUÉ? - LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA
POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR
UNA VIDA PASADA - CAMILO & CARÍN LEÓN
Tour Del Año
CERRANDO CICLOS TOUR - AVENTURA
FERXXOCALIPSIS TOUR 2024 - FEID
LUIS MIGUEL TOUR 2023-24 - LUIS MIGUEL
MAÑANA SERÁ BONITO TOUR - KAROL G
MOST WANTED TOUR - BAD BUNNY
CATEGORIAS REGIONAL MEXICANA
Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
ALEJANDRO FERNÁNDEZ
CARÍN LEÓN
CHRISTIAN NODAL
GABITO BALLESTEROS
JUNIOR H
LEONARDO AGUILAR
PEPE AGUILAR
PESO PLUMA
XAVI
ÓSCAR MAYDON
Artista Femenina Del Año - Música Mexicana
AIDA CUEVAS
ANA BÁRBARA
ÁNGELA AGUILAR
CAMILA FERNÁNDEZ
CHIQUIS
KARINA SOFIA
LILA DOWNS
LUPITA INFANTE
MAJO AGUILAR
YURIDIA
Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana
BANDA LOS RECODITOS
FUERZA REGIDA
GRUPO FIRME
GRUPO FRONTERA
INTOCABLE
LOS ÁNGELES AZULES
Artista Revelación - Música Mexicana
CALLE 24
CHINO PACAS
CODICIADO
EL PADRINITO TOYS
GABITO BALLESTEROS
NETON VEGA
ÓSCAR MAYDON
TITO DOUBLE P
VICTOR MENDIVIL
XAVI
Canción Del Año - Música Mexicana
BUSCÁNDOLE A LA SUERTE - JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA
DE LUNES A LUNES - GRUPO FRONTERA & MANUEL TURIZO
LA BODA - ÓSCAR MAYDON & FUERZA REGIDA
LA DIABLA - XAVI
LA INTENCIÓN - CHRISTIAN NODAL & PESO PLUMA
OBSESIÓN - INTOCABLE
PERDONARTE ¿PARA QUÉ? - LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA
POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR
PRIMERA CITA - CARÍN LEÓN
VAS A QUERER VOLVER - BANDA LOS RECODITOS
Colaboración Del Año - Música Mexicana
(ENTRE PARÉNTESIS) - SHAKIRA & GRUPO FRONTERA
ALUCIN - EUGENIO ESQUIVEL, GRUPO MARCA REGISTRADA & SEBASTIAN ESQUIVEL
BANDIDO DE AMORES - LEONARDO AGUILAR & PEPE AGUILAR
BLING BLING - MALUMA, OCTAVIO CUADRAS & GRUPO MARCA REGISTRADA
DOS DÍAS - TITO DOUBLE P & PESO PLUMA
EL HUMO DE MI GALLO - BANDA LOS SEBASTIANES DE SAÚL PLATA & EDGARDO NUÑEZ
LA CUMBIA TRISTE - LOS ÁNGELES AZULES & ALEJANDRO FERNÁNDEZ
MERCEDES - BECKY G FT. ÓSCAR MAYDON
NATANAEL CANO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 59 - BIZARRAP & NATANAEL CANO
SI NO QUIERES NO - LUIS R CONRIQUEZ & NETON VEGA
Canción Banda Del Año
BANDIDA - LA ADICTIVA, GRUPO MARCA REGISTRADA & MONTANA
BANDIDO DE AMORES - LEONARDO AGUILAR & PEPE AGUILAR
EL HUMO DE MI GALLO - BANDA LOS SEBASTIANES DE SAÚL PLATA & EDGARDO NUÑEZ
TU PERFUME - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
VAS A QUERER VOLVER - BANDA LOS RECODITOS
Canción Mariachi/Ranchera Del Año
CUÉNTAME - MAJO AGUILAR & ALEX FERNÁNDEZ
LA TÓXICA - ALEJANDRO FERNÁNDEZ & ANITTA
LAMENTABLEMENTE - PEPE AGUILAR & CARÍN LEÓN
MI ETERNO AMOR SECRETO - YURIDIA & EDEN MUÑOZ
NECESITO UN SEGUNDO - CHAYANNE
POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR
Canción Norteña Del Año
¿QUIÉN TE CREES PARA OLVIDARME? - ADRIEL FAVELA & DUELO
BUSCÁNDOLE A LA SUERTE - JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA
MI CASTIGO - INTOCABLE
NETA QUE NO - LA FIERA DE OJINAGA
PERRO AMOR - LA MAQUINARIA NORTEÑA
Fusión Música Mexicana Del Año
FIRST LOVE - OSCAR ORTIZ & EDGARDO NUÑEZ
LA DIABLA - XAVI
MEJORES JORDANS - VICTOR MENDIVIL & ÓSCAR MAYDON
MERCEDES - BECKY G FT. ÓSCAR MAYDON
YA PEDO QUIÉN SABE - GRUPO FRONTERA & CHRISTIAN NODAL
Mejor Electro Corrido - Música Mexicana
EXCESO - SEBASTIAN ESQUIVEL, BLESSD & EUGENIO ESQUIVEL
FRESA CON CREMA - LALO CRUZ
GABACHAS - CODICIADO, JOAQUIN MEDINA & SHEENO
HARLEY QUINN - FUERZA REGIDA & MARSHMELLO
TEKA - PESO PLUMA & DJ SNAKE
Álbum Del Año - Música Mexicana
AQUÍ HAY PARA LLEVAR - LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO
BOCA CHUECA, VOL.1 - CARÍN LEÓN
ESQUINAS - BECKY G
JUGANDO A QUE NO PASA NADA - GRUPO FRONTERA
MODUS OPERANDI - INTOCABLE
PA LAS BABY’S Y BELIKEADA - FUERZA REGIDA
PRESENTE - JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA
RAÍZ NUNCA ME FUI - LILA DOWNS, NIÑA PASTORI & SOLEDAD
SOY COMO QUIERO SER - LEONARDO AGUILAR
TE LLEVO EN LA SANGRE - ALEJANDRO FERNÁNDEZ
CATEGORIAS URBANAS
Artista Masculino Del Año - Urbano
BAD BUNNY
CHENCHO CORLEONE
DON OMAR
ELADIO CARRIÓN
FEID
MYKE TOWERS
OZUNA
RAUW ALEJANDRO
WISIN
YANDEL
Artista Femenina Del Año - Urbano
ANITTA
BAD GYAL
BELLAKATH
FARIANA
GREEICY
KAROL G
MARIA BECERRA
NATTI NATASHA
NICKI NICOLE
YOUNG MIKO
Canción Del Año - Urbano
BACCARAT - OZUNA
BELLAKEO - PESO PLUMA & ANITTA
CARBON VRMOR - FARRUKO & SHARO TOWERS
CHULO PT. 2 - BAD GYAL, TOKISCHA & YOUNG MIKO
GATA ONLY - FLOYYMENOR & CRIS MJ
LA FALDA - MYKE TOWERS
LA NENA - LYANNO & RAUW ALEJANDRO
OHNANA - KAPO
SANDUNGA - DON OMAR, WISIN & YANDEL
UN PREVIEW - BAD BUNNY
Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano
GATA G - RYAN CASTRO
MONACO - BAD BUNNY
SI SI SI SI - THE ACADEMY: SEGUNDA MISIÓN, JUSTIN QUILES, SECH, LENNY TAVÁREZ, DALEX,
DÍMELO FLOW FT. ELADIO CARRIÓN, BRYANT MYERS & DEI V
TACOS GUCCI - ANUEL AA
TRANKY FUNKY - TRUENO
WIGGY - YOUNG MIKO
Colaboración Del Año - Urbano
5 BABYS - KIM LOAIZA, FARIANA, PTAZETA, BELLAKATH & YAMI SAFDIE
ALEGRÍA - TIAGO PZK, ANITTA & EMILIA
BIEN LOCO - WISIN & MORA
BORRACHO Y LOCO - YANDEL & MYKE TOWERS
MÍRAME - BLESSD & OVY ON THE DRUMS
OTRA VIBRA - LUAR LA L & OZUNA
PARA SIEMPRE - ZION & LENNOX & ANUEL AA
PERRO NEGRO - BAD BUNNY & FEID
POLVO DE TU VIDA - J BALVIN & CHENCHO CORLEONE
SANDUNGA - DON OMAR, WISIN & YANDEL
Mejor Canción Dembow
CHE CHE - CHIMBALA
DÉJENME RULAY - ROCHY RD & DONATY
DORA - FARIANA & EL ALFA
ESTE - EL ALFA & NFASIS
HAY LUPITA - LOMIIEL
Álbum Del Año - Urbano
ATT. - YOUNG MIKO
CVRBON VRMOR [C_DE:G_D.O.N.] - FARRUKO
FERXXOCALIPSIS - FEID
LA JOIA - BAD GYAL
LVEU: VIVE LA TUYA...NO LA MIA - MYKE TOWERS
MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) - KAROL G
MR. W (DELUXE) - WISIN
NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA - BAD BUNNY
PORQUE PUEDO - ELADIO CARRIÓN
RAYO - J BALVIN
CATEGORIAS POP
Artista Pop Masculino Del Año
CARLOS RIVERA
DANNY OCEAN
LUIS FONSI
MALUMA
MANUEL MEDRANO
PEDRO CAPÓ
Artista Pop Femenina Del Año
BELINDA
ELENA ROSE
EMILIA
KALI UCHIS
KANY GARCÍA
LAURA PAUSINI
SHAKIRA
THALIA
Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock
CAMILA
DARUMAS
HA*ASH
RAWAYANA
REIK
THE WARNING
Artista Revelación Del Año Masculino - Pop-Rock/Urbano
CA7RIEL & PACO AMOROSO
CLARENT
DND | DO NOT DISTURB
FLOYYMENOR
IZAAK
KAPO
LUAR LA L
MAISAK
TIMØ
VENESTI
Artista Revelación Del Año Femenino - Pop-Rock/Urbano
BELLAKATH
DARUMAS
DAYMÉ AROCENA
ELA TAUBERT
IREPELUSA
JUDELINE
LETÓN PÉ
MARI
PAOLA GUANCHE
YAMI SAFDIE
Canción Del Año - Pop
¿CÓMO PASÓ? - ELA TAUBERT
ABRIL - REIK
FRÍA - ENRIQUE IGLESIAS & YOTUEL
LA_ORIGINAL.MP3 - EMILIA & TINI
LOS DOMINGOS - SEBASTIÁN YATRA
MEJOR QUE AYER - DIEGO TORRES
SANTA MARTA - LUIS FONSI & CARLOS VIVES
VERANO EN NY - MANUEL MEDRANO
Canción Del Año - Pop/Balada
CORAZÓN EN COMA - CAMILA & EDEN MUÑOZ
FUEGO DE NOCHE, NIEVE DE DÍA - RICKY MARTIN & CHRISTIAN NODAL
LO QUE NOS FALTÓ DECIR - JESSE & JOY
NO SÉ QUIEN SOY - OLGA TAÑÓN & LENIER
PARA TI - CARLOS RIVERA
QUE VUELVA - KANY GARCÍA & CARLA MORRISON
ROMA - LUIS FONSI & LAURA PAUSINI
SOMOS NOVIOS - ÁNGELA AGUILAR FT. TRIO LOS PANCHOS
Mejor Canción Latin Fusion Pop
BRUJERIA! - JUDELINE
LA QUE PUEDE, PUEDE - CA7RIEL & PACO AMOROSO
LEJOS DE TI - THE MARÍAS
SIENTO QUE MEREZCO MÁS - LATIN MAFIA
VENEKA - RAWAYANA & AKAPELLAH
Mejor Canción de Música Cristiana
BONITA - DADDY YANKEE
CONÉCTATE CONMIGO - GOCHO, REDIMI2 & WISIN
HERMOSO MOMENTO - REMIX - FARRUKO & KAIRO WORSHIP
LIBRE - ALEX CAMPOS & TAUREN WELLS
MAMBO 23 - JUAN LUIS GUERRA 4.40
PRIMERO NOS AMÓ - MATTHEW HOTTON & MARCOS WITT
Álbum Del Año - Pop-Urbano
MP3 - EMILIA
EL VIAJE - LUIS FONSI
FUNK GENERATION - ANITTA
GARCÍA - KANY GARCÍA
HOTEL CARACAS - MAU Y RICKY
LAS MUJERES YA NO LLORAN - SHAKIRA
NASTY SINGLES - NATTI NATASHA
PANORAMA - REIK
REFLEXA - DANNY OCEAN
TRACKHOUSE - PITBULL
Colaboración Del Año - Pop-Urbano
BUBALU - FEID & REMA
CALOR - NICKY JAM & BEÉLE
EXTRAÑÁNDOTE - ZHAMIRA ZAMBRANO & JAY WHEELER
LA MISIÓN - PISO 21 & WISIN
OA - ANUEL AA, QUEVEDO, MALUMA FT. MAMBO KINGZ & DJ LUIAN
PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B
Canción Del Año - Pop-Urbano
AMOR - DANNY OCEAN
EL YATE - LENNY TAVÁREZ
FANÁTICA DEL REGGAETÓN - VENESTI
FUNK RAVE - ANITTA
LOVEO - DADDY YANKEE
OJOS. LABIOS. CARA - MANUEL TURIZO
PASADO MAÑANA - MAU Y RICKY
TOMMY & PAMELA - PESO PLUMA & KENIA OS
TOUCHING THE SKY - RAUW ALEJANDRO
YA NO TE EXTRAÑO - NATTI NATASHA
Canción Del Año - Pop-Urbano/Dance
COMO LA FLOR - PLAY-N-SKILLZ, NATTI NATASHA & DEORRO
FREAK 54 (FREAK OUT) - PITBULL & NILE RODGERS
TE VA A DOLER - DEORRO REMIX - THALIA & DEORRO
TOUCHING THE SKY - RAUW ALEJANDRO
VOCATION - OZUNA & DAVID GUETTA
Mejor “EuroSong” - Pop-Urbano
4TO 23 - AITANA
CHULO PT.2 - BAD GYAL, TOKISCHA & YOUNG MIKO
COLUMBIA - QUEVEDO
LA REINA - LOLA INDIGO
MADRID CITY - ANA MENA
CATEGORIAS TROPICAL
Artista Del Año - Tropical
CARLOS VIVES
GENTE DE ZONA
JERRY RIVERA
JUAN LUIS GUERRA 4.40
LA INDIA
LUIS FIGUEROA
MARC ANTHONY
OLGA TAÑÓN
PRINCE ROYCE
SILVESTRE DANGOND
Canción Del Año - Tropical
ALE ALE - MARC ANTHONY
BANDIDO - LUIS FIGUEROA
LA CAPI - MYKE TOWERS
MAMBO 23 - JUAN LUIS GUERRA 4.40
NO LE CUENTES - JERRY RIVERA
OTRA NOCHE MÁS - VÍCTOR MANUELLE FT. FRANKIE RUIZ
QUIÉREME MENOS - NATTI NATASHA
SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO - KAROL G
UNA VIDA BUENA - KANY GARCÍA
UNA VIDA PASADA - CAMILO & CARÍN LEÓN
Colaboración Del Año - Tropical
CELIA - GENTE DE ZONA & CELIA CRUZ
COSAS DE LA PEDA - PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS
EL CABALLITO - FARIANA & ORO SOLIDO
FUERA FUERA - LA INDIA & JACOB FOREVER
LA VIDA ES UNA FIESTA - SERGIO GEORGE & WISIN
NO ES NORMAL - VENESTI, NACHO & MAFFIO
PLIS - CAMILO & EVALUNA MONTANER
SALSA DE AHORA - MOTIFF, JONATHAN MOLY, LUIS FIGUEROA FT. JIMMY RODRIGUEZ, RONALD
BORJAS & NESTY
TÚ O YO - SILVESTRE DANGOND & CARLOS VIVES
VAMOS A SER FELIZ - OLGA TAÑÓN & CHRISTIAN ALICEA
Álbum Del Año - Tropical
ASÍ YO SOY - OLGA TAÑÓN
COEXISTENCIA - LUIS FIGUEROA
CUATRO - CAMILO
DEMASIADO - GENTE DE ZONA
LLAMADA PERDIDA - PRINCE ROYCE
MUEVENSE - MARC ANTHONY
RADIO GÜIRA - JUAN LUIS GUERRA 4.40
RETROMÁNTICO - VÍCTOR MANUELLE
TA MALO - SILVESTRE DANGOND
YO DELUXE - CHRISTIAN ALICEA