Suscríbete
Música

Premio Lo Nuestro: Carín León y Becky G lideran las nominaciones para la edición 37

Urbano, pop, tropical... Muchos artistas son reconocidos por su trabajo en el año anterior.

Enero 22, 2025 • 
TVyNovelas
premio-nuestro-2025-nominaciones (1).jpg

Becky G y Carín León

Getty Images

Llega la entrega número 37 de Premio Lo Nuestro, donde Carín León y Becky G lideran las nominaciones con 10 en distintas categorías, seguidos de Myke Towers y Shakira.

Ángela Aguilar, Emilia, Grupo Frontera, Leonardo Aguilar, Anitta, Bad Bunny, Fuerza Rígida, Karol G, Peso Pluma y Natti Natasha son otras estrellas cuyo trabajo fue reconocido con varias nominaciones.

No te pierdas la 37º entrega de Premio Lo Nuestro sábado 22 de febrero, a las 9 de la noche, por las Estrellas.

CATEGORÍAS GENERALES

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

CARÍN LEÓN

FEID

FUERZA REGIDA

GRUPO FRONTERA

KAROL G

MALUMA

MYKE TOWERS

PESO PLUM

SHAKIRA

XAVI

Canción Del Año

BUBALU - FEID & REMA

COSAS DE LA PEDA - PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS

TU BODA - ÓSCAR MAYDON & FUERZA REGIDA

LA DIABLA - XAVI

LA FALDA - MYKE TOWERS

PERDONARTE ¿PARA QUÉ? - LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA

POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR

PRIMERA CITA - CARÍN LEÓN

PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B

SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO - KAROL G

Álbum Del Año

BOCA CHUECA, VOL.1 - CARÍN LEÓN

BOLERO - ÁNGELA AGUILAR

ESQUINAS - BECKY G

JUGANDO A QUE NO PASA NADA - GRUPO FRONTERA

LAS MUJERES YA NO LLORAN - SHAKIRA

LLAMADA PERDIDA - PRINCE ROYCE

LVEU: VIVE LA TUYA...NO LA MIA - MYKE TOWERS

MUEVENSE - MARC ANTHONY

NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA - BAD BUNNY

PA LAS BABY’S Y BELIKEADA - FUERZA REGIDA

Mejor Combinación Femenina

5 BABYS - KIM LOAIZA, FARIANA, PTAZETA, BELLAKATH & YAMI SAFDIE

A LAS 12 TE OLVIDÉ - HA*ASH & ELENA ROSE

CHULO PT. 2 - BAD GYAL, TOKISCHA & YOUNG MIKO

CUIDADITO - BECKY G & CHIQUIS

JACKPOT - BELINDA & KENIA OS

LA_ORIGINAL.MP3 - EMILIA & TINI

LABIOS MORDIDOS - KALI UCHIS & KAROL G

MI REY, MI SANTO - MARÍA JOSÉ & ANA BÁRBARA

QUE VUELVA - KANY GARCÍA & CARLA MORRISON

TROCA - THALIA & ÁNGELA AGUILAR

Colaboración “Crossover” Del Año

2 THE MOON - PITBULL, NE-YO, AFROJACK FT. DJ BUDDHA

CHULA - GRUPO FIRME & DEMI LOVATO

DEGENERE - MYKE TOWERS FT. BENNY BLANCO

IT WAS ALWAYS YOU (SIEMPRE FUISTE TÚ) - CARÍN LEÓN & LEON BRIDGES

PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B

TO THE BEAT - DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, REGARD, NATTI NATASHA, SASH!

TONIGHT (BAD BOYS: RIDE OR DIE) - BLACK EYED PEAS & EL ALFA FT. BECKY G

VOCATION - OZUNA & DAVID GUETTA

La Mezcla Perfecta Del Año

(ENTRE PARÉNTESIS) - SHAKIRA & GRUPO FRONTERA

BLING BLING - MALUMA, OCTAVIO CUADRAS & GRUPO MARCA REGISTRADA

COSAS DE LA PEDA - PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS

EL CABALLITO - FARIANA & ORO SOLIDO

FUEGO DE NOCHE, NIEVE DE DÍA - RICKY MARTIN & CHRISTIAN NODAL

LA TÓXICA - ALEJANDRO FERNÁNDEZ & ANITTA

LA VIDA ES UNA FIESTA - SERGIO GEORGE & WISIN

PERDONARTE ¿PARA QUÉ? - LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA

POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR

UNA VIDA PASADA - CAMILO & CARÍN LEÓN

Tour Del Año

CERRANDO CICLOS TOUR - AVENTURA

FERXXOCALIPSIS TOUR 2024 - FEID

LUIS MIGUEL TOUR 2023-24 - LUIS MIGUEL

MAÑANA SERÁ BONITO TOUR - KAROL G

MOST WANTED TOUR - BAD BUNNY

CATEGORIAS REGIONAL MEXICANA

Artista Masculino Del Año - Música Mexicana

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

CARÍN LEÓN

CHRISTIAN NODAL

GABITO BALLESTEROS

JUNIOR H

LEONARDO AGUILAR

PEPE AGUILAR

PESO PLUMA

XAVI

ÓSCAR MAYDON

Artista Femenina Del Año - Música Mexicana

AIDA CUEVAS

ANA BÁRBARA

ÁNGELA AGUILAR

CAMILA FERNÁNDEZ

CHIQUIS

KARINA SOFIA

LILA DOWNS

LUPITA INFANTE

MAJO AGUILAR

YURIDIA

Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana

BANDA LOS RECODITOS

FUERZA REGIDA

GRUPO FIRME

GRUPO FRONTERA

INTOCABLE

LOS ÁNGELES AZULES

Artista Revelación - Música Mexicana

CALLE 24

CHINO PACAS

CODICIADO

EL PADRINITO TOYS

GABITO BALLESTEROS

NETON VEGA

ÓSCAR MAYDON

TITO DOUBLE P

VICTOR MENDIVIL

XAVI

Canción Del Año - Música Mexicana

BUSCÁNDOLE A LA SUERTE - JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA

DE LUNES A LUNES - GRUPO FRONTERA & MANUEL TURIZO

LA BODA - ÓSCAR MAYDON & FUERZA REGIDA

LA DIABLA - XAVI

LA INTENCIÓN - CHRISTIAN NODAL & PESO PLUMA

OBSESIÓN - INTOCABLE

PERDONARTE ¿PARA QUÉ? - LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA

POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR

PRIMERA CITA - CARÍN LEÓN

VAS A QUERER VOLVER - BANDA LOS RECODITOS

Colaboración Del Año - Música Mexicana

(ENTRE PARÉNTESIS) - SHAKIRA & GRUPO FRONTERA

ALUCIN - EUGENIO ESQUIVEL, GRUPO MARCA REGISTRADA & SEBASTIAN ESQUIVEL

BANDIDO DE AMORES - LEONARDO AGUILAR & PEPE AGUILAR

BLING BLING - MALUMA, OCTAVIO CUADRAS & GRUPO MARCA REGISTRADA

DOS DÍAS - TITO DOUBLE P & PESO PLUMA

EL HUMO DE MI GALLO - BANDA LOS SEBASTIANES DE SAÚL PLATA & EDGARDO NUÑEZ

LA CUMBIA TRISTE - LOS ÁNGELES AZULES & ALEJANDRO FERNÁNDEZ

MERCEDES - BECKY G FT. ÓSCAR MAYDON

NATANAEL CANO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 59 - BIZARRAP & NATANAEL CANO

SI NO QUIERES NO - LUIS R CONRIQUEZ & NETON VEGA

Canción Banda Del Año

BANDIDA - LA ADICTIVA, GRUPO MARCA REGISTRADA & MONTANA

BANDIDO DE AMORES - LEONARDO AGUILAR & PEPE AGUILAR

EL HUMO DE MI GALLO - BANDA LOS SEBASTIANES DE SAÚL PLATA & EDGARDO NUÑEZ

TU PERFUME - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA

VAS A QUERER VOLVER - BANDA LOS RECODITOS

Canción Mariachi/Ranchera Del Año

CUÉNTAME - MAJO AGUILAR & ALEX FERNÁNDEZ

LA TÓXICA - ALEJANDRO FERNÁNDEZ & ANITTA

LAMENTABLEMENTE - PEPE AGUILAR & CARÍN LEÓN

MI ETERNO AMOR SECRETO - YURIDIA & EDEN MUÑOZ

NECESITO UN SEGUNDO - CHAYANNE

POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR

Canción Norteña Del Año

¿QUIÉN TE CREES PARA OLVIDARME? - ADRIEL FAVELA & DUELO

BUSCÁNDOLE A LA SUERTE - JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA

MI CASTIGO - INTOCABLE

NETA QUE NO - LA FIERA DE OJINAGA

PERRO AMOR - LA MAQUINARIA NORTEÑA

Fusión Música Mexicana Del Año

FIRST LOVE - OSCAR ORTIZ & EDGARDO NUÑEZ

LA DIABLA - XAVI

MEJORES JORDANS - VICTOR MENDIVIL & ÓSCAR MAYDON

MERCEDES - BECKY G FT. ÓSCAR MAYDON

YA PEDO QUIÉN SABE - GRUPO FRONTERA & CHRISTIAN NODAL

Mejor Electro Corrido - Música Mexicana

EXCESO - SEBASTIAN ESQUIVEL, BLESSD & EUGENIO ESQUIVEL

FRESA CON CREMA - LALO CRUZ

GABACHAS - CODICIADO, JOAQUIN MEDINA & SHEENO

HARLEY QUINN - FUERZA REGIDA & MARSHMELLO

TEKA - PESO PLUMA & DJ SNAKE

Álbum Del Año - Música Mexicana

AQUÍ HAY PARA LLEVAR - LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO

BOCA CHUECA, VOL.1 - CARÍN LEÓN

ESQUINAS - BECKY G

JUGANDO A QUE NO PASA NADA - GRUPO FRONTERA

MODUS OPERANDI - INTOCABLE

PA LAS BABY’S Y BELIKEADA - FUERZA REGIDA

PRESENTE - JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA

RAÍZ NUNCA ME FUI - LILA DOWNS, NIÑA PASTORI & SOLEDAD

SOY COMO QUIERO SER - LEONARDO AGUILAR

TE LLEVO EN LA SANGRE - ALEJANDRO FERNÁNDEZ

CATEGORIAS URBANAS

Artista Masculino Del Año - Urbano

BAD BUNNY

CHENCHO CORLEONE

DON OMAR

ELADIO CARRIÓN

FEID

MYKE TOWERS

OZUNA

RAUW ALEJANDRO

WISIN

YANDEL

Artista Femenina Del Año - Urbano

ANITTA

BAD GYAL

BELLAKATH

FARIANA

GREEICY

KAROL G

MARIA BECERRA

NATTI NATASHA

NICKI NICOLE

YOUNG MIKO

Canción Del Año - Urbano

BACCARAT - OZUNA

BELLAKEO - PESO PLUMA & ANITTA

CARBON VRMOR - FARRUKO & SHARO TOWERS

CHULO PT. 2 - BAD GYAL, TOKISCHA & YOUNG MIKO

GATA ONLY - FLOYYMENOR & CRIS MJ

LA FALDA - MYKE TOWERS

LA NENA - LYANNO & RAUW ALEJANDRO

OHNANA - KAPO

SANDUNGA - DON OMAR, WISIN & YANDEL

UN PREVIEW - BAD BUNNY

Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano

GATA G - RYAN CASTRO

MONACO - BAD BUNNY

SI SI SI SI - THE ACADEMY: SEGUNDA MISIÓN, JUSTIN QUILES, SECH, LENNY TAVÁREZ, DALEX,

DÍMELO FLOW FT. ELADIO CARRIÓN, BRYANT MYERS & DEI V

TACOS GUCCI - ANUEL AA

TRANKY FUNKY - TRUENO

WIGGY - YOUNG MIKO

Colaboración Del Año - Urbano

5 BABYS - KIM LOAIZA, FARIANA, PTAZETA, BELLAKATH & YAMI SAFDIE

ALEGRÍA - TIAGO PZK, ANITTA & EMILIA

BIEN LOCO - WISIN & MORA

BORRACHO Y LOCO - YANDEL & MYKE TOWERS

MÍRAME - BLESSD & OVY ON THE DRUMS

OTRA VIBRA - LUAR LA L & OZUNA

PARA SIEMPRE - ZION & LENNOX & ANUEL AA

PERRO NEGRO - BAD BUNNY & FEID

POLVO DE TU VIDA - J BALVIN & CHENCHO CORLEONE

SANDUNGA - DON OMAR, WISIN & YANDEL

Mejor Canción Dembow

CHE CHE - CHIMBALA

DÉJENME RULAY - ROCHY RD & DONATY

DORA - FARIANA & EL ALFA

ESTE - EL ALFA & NFASIS

HAY LUPITA - LOMIIEL

Álbum Del Año - Urbano

ATT. - YOUNG MIKO

CVRBON VRMOR [C_DE:G_D.O.N.] - FARRUKO

FERXXOCALIPSIS - FEID

LA JOIA - BAD GYAL

LVEU: VIVE LA TUYA...NO LA MIA - MYKE TOWERS

MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) - KAROL G

MR. W (DELUXE) - WISIN

NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA - BAD BUNNY

PORQUE PUEDO - ELADIO CARRIÓN

RAYO - J BALVIN

CATEGORIAS POP

Artista Pop Masculino Del Año

CARLOS RIVERA

DANNY OCEAN

LUIS FONSI

MALUMA

MANUEL MEDRANO

PEDRO CAPÓ

Artista Pop Femenina Del Año

BELINDA

ELENA ROSE

EMILIA

KALI UCHIS

KANY GARCÍA

LAURA PAUSINI

SHAKIRA

THALIA

Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock

CAMILA

DARUMAS

HA*ASH

RAWAYANA

REIK

THE WARNING

Artista Revelación Del Año Masculino - Pop-Rock/Urbano

CA7RIEL & PACO AMOROSO

CLARENT

DND | DO NOT DISTURB

FLOYYMENOR

IZAAK

KAPO

LUAR LA L

MAISAK

TIMØ

VENESTI

Artista Revelación Del Año Femenino - Pop-Rock/Urbano

BELLAKATH

DARUMAS

DAYMÉ AROCENA

ELA TAUBERT

IREPELUSA

JUDELINE

LETÓN PÉ

MARI

PAOLA GUANCHE

YAMI SAFDIE

Canción Del Año - Pop

¿CÓMO PASÓ? - ELA TAUBERT

ABRIL - REIK

FRÍA - ENRIQUE IGLESIAS & YOTUEL

LA_ORIGINAL.MP3 - EMILIA & TINI

LOS DOMINGOS - SEBASTIÁN YATRA

MEJOR QUE AYER - DIEGO TORRES

SANTA MARTA - LUIS FONSI & CARLOS VIVES

VERANO EN NY - MANUEL MEDRANO

Canción Del Año - Pop/Balada

CORAZÓN EN COMA - CAMILA & EDEN MUÑOZ

FUEGO DE NOCHE, NIEVE DE DÍA - RICKY MARTIN & CHRISTIAN NODAL

LO QUE NOS FALTÓ DECIR - JESSE & JOY

NO SÉ QUIEN SOY - OLGA TAÑÓN & LENIER

PARA TI - CARLOS RIVERA

QUE VUELVA - KANY GARCÍA & CARLA MORRISON

ROMA - LUIS FONSI & LAURA PAUSINI

SOMOS NOVIOS - ÁNGELA AGUILAR FT. TRIO LOS PANCHOS

Mejor Canción Latin Fusion Pop

BRUJERIA! - JUDELINE

LA QUE PUEDE, PUEDE - CA7RIEL & PACO AMOROSO

LEJOS DE TI - THE MARÍAS

SIENTO QUE MEREZCO MÁS - LATIN MAFIA

VENEKA - RAWAYANA & AKAPELLAH

Mejor Canción de Música Cristiana

BONITA - DADDY YANKEE

CONÉCTATE CONMIGO - GOCHO, REDIMI2 & WISIN

HERMOSO MOMENTO - REMIX - FARRUKO & KAIRO WORSHIP

LIBRE - ALEX CAMPOS & TAUREN WELLS

MAMBO 23 - JUAN LUIS GUERRA 4.40

PRIMERO NOS AMÓ - MATTHEW HOTTON & MARCOS WITT

Álbum Del Año - Pop-Urbano

MP3 - EMILIA

EL VIAJE - LUIS FONSI

FUNK GENERATION - ANITTA

GARCÍA - KANY GARCÍA

HOTEL CARACAS - MAU Y RICKY

LAS MUJERES YA NO LLORAN - SHAKIRA

NASTY SINGLES - NATTI NATASHA

PANORAMA - REIK

REFLEXA - DANNY OCEAN

TRACKHOUSE - PITBULL

Colaboración Del Año - Pop-Urbano

BUBALU - FEID & REMA

CALOR - NICKY JAM & BEÉLE

EXTRAÑÁNDOTE - ZHAMIRA ZAMBRANO & JAY WHEELER

LA MISIÓN - PISO 21 & WISIN

OA - ANUEL AA, QUEVEDO, MALUMA FT. MAMBO KINGZ & DJ LUIAN

PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B

Canción Del Año - Pop-Urbano

AMOR - DANNY OCEAN

EL YATE - LENNY TAVÁREZ

FANÁTICA DEL REGGAETÓN - VENESTI

FUNK RAVE - ANITTA

LOVEO - DADDY YANKEE

OJOS. LABIOS. CARA - MANUEL TURIZO

PASADO MAÑANA - MAU Y RICKY

TOMMY & PAMELA - PESO PLUMA & KENIA OS

TOUCHING THE SKY - RAUW ALEJANDRO

YA NO TE EXTRAÑO - NATTI NATASHA

Canción Del Año - Pop-Urbano/Dance

COMO LA FLOR - PLAY-N-SKILLZ, NATTI NATASHA & DEORRO

FREAK 54 (FREAK OUT) - PITBULL & NILE RODGERS

TE VA A DOLER - DEORRO REMIX - THALIA & DEORRO

TOUCHING THE SKY - RAUW ALEJANDRO

VOCATION - OZUNA & DAVID GUETTA

Mejor “EuroSong” - Pop-Urbano

4TO 23 - AITANA

CHULO PT.2 - BAD GYAL, TOKISCHA & YOUNG MIKO

COLUMBIA - QUEVEDO

LA REINA - LOLA INDIGO

MADRID CITY - ANA MENA

CATEGORIAS TROPICAL

Artista Del Año - Tropical

CARLOS VIVES

GENTE DE ZONA

JERRY RIVERA

JUAN LUIS GUERRA 4.40

LA INDIA

LUIS FIGUEROA

MARC ANTHONY

OLGA TAÑÓN

PRINCE ROYCE

SILVESTRE DANGOND

Canción Del Año - Tropical

ALE ALE - MARC ANTHONY

BANDIDO - LUIS FIGUEROA

LA CAPI - MYKE TOWERS

MAMBO 23 - JUAN LUIS GUERRA 4.40

NO LE CUENTES - JERRY RIVERA

OTRA NOCHE MÁS - VÍCTOR MANUELLE FT. FRANKIE RUIZ

QUIÉREME MENOS - NATTI NATASHA

SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO - KAROL G

UNA VIDA BUENA - KANY GARCÍA

UNA VIDA PASADA - CAMILO & CARÍN LEÓN

Colaboración Del Año - Tropical

CELIA - GENTE DE ZONA & CELIA CRUZ

COSAS DE LA PEDA - PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS

EL CABALLITO - FARIANA & ORO SOLIDO

FUERA FUERA - LA INDIA & JACOB FOREVER

LA VIDA ES UNA FIESTA - SERGIO GEORGE & WISIN

NO ES NORMAL - VENESTI, NACHO & MAFFIO

PLIS - CAMILO & EVALUNA MONTANER

SALSA DE AHORA - MOTIFF, JONATHAN MOLY, LUIS FIGUEROA FT. JIMMY RODRIGUEZ, RONALD

BORJAS & NESTY

TÚ O YO - SILVESTRE DANGOND & CARLOS VIVES

VAMOS A SER FELIZ - OLGA TAÑÓN & CHRISTIAN ALICEA

Álbum Del Año - Tropical

ASÍ YO SOY - OLGA TAÑÓN

COEXISTENCIA - LUIS FIGUEROA

CUATRO - CAMILO

DEMASIADO - GENTE DE ZONA

LLAMADA PERDIDA - PRINCE ROYCE

MUEVENSE - MARC ANTHONY

RADIO GÜIRA - JUAN LUIS GUERRA 4.40

RETROMÁNTICO - VÍCTOR MANUELLE

TA MALO - SILVESTRE DANGOND

YO DELUXE - CHRISTIAN ALICEA

Premio lo Nuestro Becky G Carin León
 Televisa
TVyNovelas
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Shakira
Música
Shakira ¡llegó para quedarse en México! : Lo que sabemos
La colombiana llegó al Aeropuerto de la Ciudad de México para afinar detalles de su tour ‘Las mujeres ya no lloran’
Enero 21, 2025
 · 
Nelly Figueroa
galilea-montijo-investigacion-televisa.jpg
Famosos
Galilea Montijo en la mira: La vinculan en la investigación de "¿Quién es la máscara?”
La conductora habría roto su contrato de confidencialidad revelando a Danna Vázquez su participación en el reality y su personaje.
Enero 20, 2025
 · 
Especial
carin leon
Famosos
Carin León rompió el silencio tras ser señalado por presunto maltrato laboral con su equipo
El intérprete de “Primera cita” no se quedó callado ante las acusaciones que hizo uno de sus antiguos colaboradores y explicó qué tan cierto es que tiene actitudes incorrectas en el plano profesional
Enero 19, 2025
 · 
Andrea Ávila
thalia-angeles-azules-.jpg
Música
“Thalía estaba triste el día que grabamos": Los Ángeles Azules estrena canción con Thalía y revelan más
La cantante y el grupo lanzaron nuevo sencillo que promete ponernos a bailar.
Enero 16, 2025
 · 
TVyNovelas
angelique-rulli-televisa-fotos.jpg
Famosos
Angelique Boyer y Sebastián Rulli derraman miel al llegar a Televisa, ¿qué pasó después?
La pareja se dio los ‘buenos días’ con un beso en los pasillos de la televisora.
Enero 15, 2025
 · 
TVyNovelas
alejandraespinoza-telenovelas-.jpg
Telenovelas
Protagonizó telenovela en Televisa... Y no lo quiere volver a hacer: Alejandra Espinoza se sincera
La presentadora que goza de fama en Estados Unidos vivió la experiencia de trabajar en México.-
Enero 15, 2025
 · 
TVyNovelas
cazzu venganza christian nodal angela aguilar
Famosos
La señal definitiva de que Cazzu estaría preparando su venganza contra Christian Nodal y Ángela Aguilar: VIDEO
A poco más de un mes del explosivo lanzamiento de “La Cueva”, Julieta Cazzuchelli dio un nuevo guiño de lo que sería su revancha para desquitarse del polémico matrimonio
Enero 21, 2025
 · 
Andrea Ávila
Elenco de 'Emilia Pérez'.jpg
Series y Cine
Emilia Pérez’ vuelve a causar polémica por el uso de IA en las actuaciones de sus actrices
El mezclador de sonido de la polémica película reveló que se usó tecnología para las voces de las actrices
Enero 21, 2025
 · 
Pamela Rodríguez
pepe aguilar
Famosos
Pepe Aguilar rompió el silencio y se manifestó ante el infame rumor de una muerte en su familia
En medio de todos los escándalos que han ensuciado el honor de la dinastía, el papá de Ángela Aguilar habló de cómo han estado sujetos a difamaciones en internet
Enero 21, 2025
 · 
Andrea Ávila
Shakira
Famosos
Shakira en México: la cantante filtró el exótico plato mexicano que la hace sentir como ‘en casa’
La cantante y compositora colombiana eligió CDMX como ciudad sede para desplazarse mucho más rápido entre países con su gira ‘LMYNLWT’.
Enero 21, 2025
 · 
Santiago Acevedo
Ángela Aguilar y Christian Nodal.jpg
Famosos
Ángela Aguilar reaparece con nuevo look junto a Christian Nodal y las redes explotan
La polémica pareja regresó a redes sociales con un divertido video y dio de qué hablar
Enero 21, 2025
 · 
Pamela Rodríguez
daddy yankee juicio mireddys gonzalez
Famosos
Daddy Yankee le declaró la guerra a Mireddys González con un inesperado movimiento en los tribunales
El artista demostró que no está dispuesto a doblarse ante las exigencias de su expareja sentimental, con quien duró más de 30 años y junto a la que procreó dos hijos
Enero 21, 2025
 · 
Andrea Ávila
Silvia Pinal
Famosos
Efigenia Ramos reveló quiénes deberían ser los únicos herederos de Silvia Pinal: ‘Es lo que debe de ser’
La asistente personal en vida de la diva mexicana explicó la razón por la que la lectura del testamento está demorada.
Enero 21, 2025
 · 
Santiago Acevedo
Cazzu y Christian Nodal (2).jpg
Famosos
Aseguran que este misterioso mensaje que publicó Cazzu podría ser una indirecta para Christian Nodal
La trapera argentina anunció el lanzamiento de su próximo tema, mismo que promete ser muy polémico
Enero 21, 2025
 · 
Pamela Rodríguez
maria conchita alonso dulce
Famosos
María Conchita Alonso habló sobre su supuesta traición a Dulce y reveló si está saliendo con el ex de su amiga
El descanso de la querida intérprete se ha visto interrumpido por distintos escándalos, esta vez relacionados con la aparente mala jugada orquestada por una de sus colegas
Enero 21, 2025
 · 
Andrea Ávila
Emiliano Aguilar
Famosos
Emiliano Aguilar mostró su nuevo y polémico tatuaje en una zona muy privada: ‘Le seguimos dando’
El hijo mayor de Pepe Aguilar se ratificó como un verdadero fans del arte de los tattoos. Esto dice su nuevo tatuaje.
Enero 21, 2025
 · 
Santiago Acevedo
toni costa infidelidad
Famosos
Filtran mensajes comprometedores de Toni Costa con otras mujeres: así expusieron al ex de Adamari López por infiel
A tan solo un par de semanas de que el bailarín presumiera su nuevo romance, salieron a la luz las evidencias de sus supuestas traiciones
Enero 21, 2025
 · 
Andrea Ávila
Yeri Mua.jpg
Famosos
Yeri Mua presume su nombre en el Paseo de la Fama en Hollywood: la verdad detrás de su estrella
Los fans de la influencer veracruzana se lanzaron contra Bárbara de Regil por su comentario en la publicación de la también reguetonera
Enero 21, 2025
 · 
Pamela Rodríguez
bellakath aleks syntek
Famosos
Bellakath admitió que le gustaría colaborar con Aleks Syntek: ¿será capaz de convencerlo para hacer reggaetón?
A pesar de que anteriormente el cantante ha expresado su desagrado por el género urbano, la intérprete de “Gatita” no quita el dedo del renglón y tiene la mira en un dueto
Enero 21, 2025
 · 
Andrea Ávila
murio influencer
Viral
Una joven influencer murió inesperadamente tras someterse a una operación: los estremecedores detalles
La familia de la creadora de contenido dio a conocer esta lamentable noticia y compartieron algunos detalles sobre esta fallida intervención que le arrebató la vida
Enero 21, 2025
 · 
Andrea Ávila
imelda-maribel-.jpg
Famosos
Imelda reacciona a denuncia de Maribel Guardia y responde a críticas por ser “malagradecida”
La expareja de Julián Figueroa dio la cara en sus redes sociales.
Enero 21, 2025
 · 
TVyNovelas
Misión-imposible.jpg
Series y Cine
De la primera a la última: la mejor película de la saga ‘Misión: Imposible’, según la inteligencia artificial
Estas películas se han convertido en un clásico del cine de acción
Enero 21, 2025
 · 
Leslie Santana
maribel-guardia-imelda-denuncia.jpg
Famosos
Maribel Guardia denuncia a Imelda, madre de su nieto: “Me he visto en el deber moral”
Surgió información de un pleito afuera del colegio del hijo del fallecido Julián Figueroa.
Enero 21, 2025
 · 
TVyNovelas
oveja sin pelo
Viral
Una oveja tenía más de 30 kilos de lana, recibió un cambio de imagen y quedó así de tierna
El animal luchó por mantenerse con vida, a pesar de que le impedía caminar
Enero 21, 2025
 · 
Alexis Ceja