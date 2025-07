El último ritual: así será el concierto final y legendario de Ozzy Osbourne y Black Sabbath

El último ritual de Black Sabbath promete una jornada histórica para los fans del rock pesado. Con invitados estelares y fines benéficos, este adiós cierra una era en la música y marca el regreso de los miembros originales a la ciudad donde comenzó todo.

Ozzy Osbourne y Black Sabbath se reunirán sobre el escenario por última vez en Villa Park, Birmingham, la ciudad que los vio nacer como banda en 1967.

El concierto, bautizado Back to the Beginning, se llevará a cabo este sábado 5 de julio y significará la despedida definitiva de los cuatro miembros originales: Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, quienes no tocaban juntos desde 2005.

Quiénes acompañaran a Black Sabbath en su show despedida

El regreso de Black Sabbath genera una gran expectativa entre fanáticos de distintas generaciones. Además de los clásicos de la banda, Ozzy podría presentarse sentado en un trono, según anticipó Tony Iommi.

Metallica, Guns N’ Roses y Slayer se suman al show que promete ser el mayor espectáculo de heavy metal. Instagram:rosshalfin

El vocalista enfrenta problemas de salud desde hace años, pero decidió honrar a sus seguidores con esta presentación especial. La jornada contará con shows de Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool y otros gigantes del rock, en lo que Tom Morello, director musical del evento, describió como “el mayor show de heavy metal de todos los tiempos”, según reveló USA Today.

Cómo ver el concierto final de Ozzy Osbourne y Black Sabbath

El esperado concierto se podrá ver desde cualquier parte del mundo a través de un livestream. En México, el acceso tendrá un costo de 287 pesos mexicanos más cargos por servicio, disponible en el sitio oficial del evento.

Ozzy Osbourne se despide con un último concierto en Birmingham, su ciudad natal. Archivo

También estará disponible un paquete especial que incluye una camiseta conmemorativa de Back to the Beginning.Además, parte de lo recaudado se destinará a Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital y Acorn Children’s Hospice, reforzando el espíritu solidario de esta despedida histórica.

Si eres fan del rock y de los himnos más potentes del heavy metal, esta será una oportunidad única para despedir a Black Sabbath como se merece. Un cierre de época para una banda que dejó una marca imborrable en la historia de la música.