Horóscopos semanales del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Tienes que buscar un mejor entorno para ti y tu familia, un lugar más seguro donde puedan desarrollarse y tener mejores oportunidades. Hay que deshacerse del dolor y la tristeza que ha dejado la pandemia en tu vida, tienes que seguir adelante y no rendirte. El dinero llegará para lo necesario y para estar tranquila(o).

DÍA: DOMINGO

COLOR: ROJO

NÚMERO: 30

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Tienes la capacidad de mirar hacia adelante, pero siempre estás dudando de ti y tus decisiones; no podrás avanzar si piensas así. Los desafíos que se presentan en la vida sólo tú los tienes que afrontar, nadie más. Confía en tus sentimientos e intuición para los temas laborales, así llegarás a donde quieres. El amor con sorpresas muy agradables.

DÍA: JUEVES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 21

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Aléjate de las personas o proyectos excesivamente absorbentes; hay momentos en los que debes esperar a que se modifiquen las situaciones. Confía en el orden divino, que no se equivoca, y ese problema que traes encima se solucionará rápido, ya lo verás. Cuida mucho tu forma de alimentarte, que podría traerte problemas de salud.

DÍA: VIERNES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 43

Horacio Pancheri es Sagitario, nació el 2 de diciembre de 1982.

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

No podrás con el paquete de tener dos relaciones sentimentales, recuerda que tarde o temprano todo se sabe. Usa mejor tu creatividad para cosas positivas, por ejemplo, en el trabajo, que necesitas renovarte y tener mejores ganancias. Tu familia te invitará a ser parte de una gran festividad, es momento de unión y celebración.

DÍA: SÁBADO

COLOR: AZUL MARINO

NÚMERO: 11

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

Ten paciencia, llegará esa noticia tan esperada y podrás ya tomar esa decisión tan importante que hará que tu vida tenga un giro de 180 grados. Necesitas tener buena comunicación con tu pareja si es que desean que perdure la relación; hay que poner las cartas sobre la mesa y ver lo más conveniente para los dos.

DÍA: DOMINGO

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 89

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Necesitas sanar tu corazón después de esa decepción que ha acabado contigo y te llevó a la depresión; es momento de levantarse, de fortalecer tu energía y tus sentimientos, al final todo pasa y nada es eterno. El dinero será tu mejor amigo en estos momentos, así que salir de viaje te ayudará mucho; nuevos aires, nueva gente, eso necesitas.

DÍA: VIERNES

COLOR: CAFÉ

NÚMERO: 1

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Debes abandonar los pensamientos negativos que últimamente traes, ya que por eso te empiezan a pasar situaciones cada vez más difíciles; afronta tu realidad y deja de culpar a los demás de lo que estás viviendo. Disfruta los momentos de soledad, es sano de repente estar contigo misma(o), ayuda a pensar y tomar mejores decisiones.

DÍA: DOMINGO

COLOR: VERDE

NÚMERO: 33

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

No sólo te la pases pidiéndole a Dios lo que quieres; si no te mueves, pues no vas a tener nada, del cielo no caen los billetes. Ayúdate mejor y quita esa apatía y flojera física y mental para que pueda llegar lo que necesites. La paz interior no se busca, se genera, así que es tiempo de generar buena vibra en tu hogar y con la familia.

DÍA: MARTES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 29

Benny Ibarra es Virgo, nació el 8 de septiembre de 1970. José Luis Ramos

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Ya has tenido experiencias negativas con personas que se han aprovechado de ti y de la ayuda que les ofreces; fíjate bien a quién le das la mano para que no te la vuelvan a morder, no tropieces con la misma piedra. Ve más allá de lo que tienes económicamente, y si quieres crecer, llegó el momento de hacerlo, tendrás toda la suerte de tu lado.

DÍA: LUNES

COLOR: ÁMBAR

NÚMERO: 33

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

El apego al pasado sólo hace que no puedas avanzar, es un retroceso y así no podrás encontrar algo nuevo; el pasado quedó atrás, ahora necesitas vivir tu presente y darte la oportunidad que la vida te pone para ser feliz. El amor te llenará de buenas energías para seguir caminando con pasos firmes. No prestes dinero, que no te lo van a pagar.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: GUINDA

NÚMERO: 20

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Transformación laboral, y es que se acercan cambios que no está en tus manos detener; todos los cambios se dan por alguna razón que tal vez nunca conozcas, pero suceden, y así debemos tomarlos y seguir adelante. Debes tener una nueva visión en el amor, abre tu corazón y no lo cierres; ahora a vivir nuevas experiencias, te irá bien.

DÍA: VIERNES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 13