Alex Bisogno se quiebra al hablar del viacrucis de Daniel, la muerte de su mamá y su despido de ‘Al Extremo’

2024 fue un año “de terror” para el conductor Alex Bisogno, quien relató cómo vivió momentos duros que involucaron a su hermano Daniel y a su mamá, Araceli Tapia.

Recordó que su mamá se enteró de la gravedad del estado de salud de Daniel Bisogno por la televisión, al día siguiente la llevaron al hospital de emergencia y falleció ese mismo fin de semana, en febrero de 2024.

En entrevista con la periodista Matilde Obregón para su canal de YouTube, Alex Bisogno compartió: “Por un lado tenía a mi hermano en terapia intensiva, intubado, inconsciente, yo no lo reconocía. Era de terror, no era una persona real. Y cuando fallece mi mamá, Daniel seguía en terapia intensiva”.



“Para mí fue difícil contener a mi familia, mi papá con 80 años, mi hermana cuidaba a mi mamá, ella dejó su trabajo para vivir para mi mamá así que se quería morir junto con ella. Yo estaba en depresión, me quería morir, seguía trabajando”.

“Lo que pasó con mi mamá y Daniel fue un milagro”

El día que mi mamá se enteró que Daniel estaba mal, empezó a pedirle a Dios que se la llevara a ella. Lo pidió de tal manera, llorando, suplicando, que sus deseos fueron órdenes. Dos días después perdí a mi mamá, y a Daniel mejoró muchísimo. Los milagros existen, y sí creo que mi mamá dio la vida por mi hermano.

Yo sueño constantemente a mi mamá. Muchas decisiones que tomé el día que murió, fue como si ella me estuviera diciendo qué hacer. El tema de si la cremo, si la entierro, todas esas decisiones me llegaron de una manera fluida. Me llegó la claridad y muchas decisiones que he tomado las tomo pensando en lo que mi mamá quiere.

¿Cómo le dijeron a Daniel que su mamá había muerto?

“Cuando llegamos al hospital vimos a Daniel con movimientos muy frágiles, debilitado. Sonrió y preguntó por mi mamá. Es bien difícil...”, dijo llorando Alex Bisogno.

Cuando pasaron a Daniel Bisogno de terapia intensiva a terapia intermedia, finalmente le dijeron que su madre había muerto “Lo abrazamos, lloramos los tres (hermanos). Y le dije que la misión era sacarlo a él adelante, ‘te necesitamos aquí'. Fue muy triste”.

¿Y por qué lo despidieron de ‘Al Extremo’?

“Estuve trabajando en TV Azteca casi 17 años. Me costó 13 años llegar a ser el conductor titular de un programa (‘Al Extremo’), nadie me lo regaló. A finales de diciembre me mandan llamar”, relató sobre su salida del programa.

“Yo me había acercado a pedir más oportunidades. Yo quería estar de lunes a viernes en un proyecto donde pudiera crecer más, desde un principio me dijeron que no, y poco tiempo después me dijeron que venían cambios en la televisora. Fue medio acuerdo, pero yo no estaba listo para dejar Al Extremo, no quería, pero la situación fue así.

Alex Bisogno confirmó que TV Azteca no lo despidió, y tiene una buena relación y cariño por la empresa. “La relación termina, entre comillas, muy bien, pero quiero crecer, y si no es en TV Azteca, que sea en otro lugar”, dijo el conductor.