Laura Carmine confiesa con profunda tristeza que su mamá está perdiendo la memoria

En un video donde la peina se sincera y admite lo difícil que es ver a su mamá perder sus recuerdos.

Noviembre 27, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Laura-Carmine.jpg

La actriz comparte con sus seguidores cómo su mamá va perdiendo la memoria.

Instagram

“Me duele imaginar que si un día me caso o tengo hijos, tal vez ella no lo recuerde”.

La protagonista de la telenovela ‘Ni contigo ni sin ti’, Laura Carmine, confesó con profunda tristeza que su mamá está perdiendo la memoria.

Fue a través de un video donde la actriz de origen puertorriqueño se muestra en una escena cotidiana, peinando a doña Ana Rosa Miranda, acomodándole su cabello cano, para después dar paso a la confesión: “Aceptar que mami está perdiendo memoria… duele en un lugar que no sabía que existía”.

Tras compartir el clip con sus seguidores, Laura pidió el consejo de quienes “han pasado por esto o estén pasando por esto”, ya que dice que “mi cuerpo lo está somatizando” y cómo ejemplos tangibles ya comenzó a experimentar inflamación en los labios y ansiedad.

Carmine, de 42 años, ha ido dando detalles del estado de salud de dona Ana Rosa. “Es duro ver cómo mi mamá va perdiendo la memoria… poco a poco. Y cada día se nota un poquito más”, externó.

En otras historias en su cuenta de Instagram, la también conductora indicó que su mamá tiene un tipo de demencia y está perdiendo la memoria a corto plazo a causa de la diabetes.

La señora Miranda vive en Estados Unidos, esto les ayuda pues tiene seguro médico y con los beneficios que otorga dicha atención, están a la espera de nuevos estudios que le ayuden a tener un diagnóstico más preciso.

“Mi mamá no está en una edad tan grande como para tener Alzhéimer, lo que le está dando es un tipo de demencia, se le están olvidando las cosas debido a la diabetes. Por deprimida que estaba, se le olvidaba ponerse la insulina y eso le provocara tantas veces que le ha afectado la memoria”, dijo Carmine.

Más confesiones de Laura

La actriz de telenovelas admite que “no estoy preparada para esto”, pues con su experiencia al cuidado de su mamá y su evidente pérdida de memoria, dice observar como “la mujer fuerte” que siempre la ha “sostenido” se está yendo y ahora los roles cambiaron.

“Me duele imaginar que si un día me caso o tengo hijos, tal vez ella no lo recuerde. Pero a mí me toca aceptar esta realidad por más difícil que sea… Y se siente imposible cuando se trata de la mujer fuerte que me ha sostenido toda la vida. Mi amor está con ella, entero, paciente y firme. Deseo que se quede en su memoria los mejores momentos que hemos vivido juntas”, indicó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
