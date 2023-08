¿Karely Ruiz y Poncho de Nigris se conocen? Esto le respondió el conductor a la ‘Barby’ Suárez en LCDLFM

Karely Ruiz es una de las influencers más populares en redes sociales y una de las modelos con más suscriptores en OnlyFans; sin embargo, también es reconocida por sus polémicas declaraciones e incluso haber sostenido una discusión en vivo con Marcela Mistral, la esposa de Poncho de Nigris.

Al respecto, la “Barby” Juárez no se quedó con las ganas y, antes de ser la última eliminada de “La casa de los famosos México” , sostuvo una plática con Poncho para preguntarle si él conocía a Karely, pues ambos son de Monterrey, e incluso intentó que De Nigris recordara una polémica discusión que la modelo y su esposa tuvieron.

La respuesta de Poncho de Nigris no dejó contenta a la “Barby” Juárez y tal vez tampoco a los televidentes que siguen todo lo que pasa en el reality show, pues aunque fue claro al asegurar que no conoce a Karely, no todos se quedaron convencidos de ello.

¿QUÉ PASÓ ENTRE KARELY RUIZ Y MARCELA MSITRAL?

El pleito entre Marcela Mistral y Karely Ruiz data del 2019 durante el programa “Mitad y Mitad”, reality show al que la influencer llegó como concursante. Fue ahí que la esposa de Poncho de Nigris criticó fuertemente a la modelo, conocida por sus fotos y videos explícitos.

“Eres la razón por la que los padres no permiten que sus hijos usen Internet”, le dijo Marcela Mistral a Karely aquella vez.

PONCHO DE NIGRIS NIEGA CONOCER A KARELY RUIZ ANTE LA INSISTENCIA DE “BARBY” JUÁREZ

En cierto momento de la charla que estaba sosteniendo con Poncho de Nigris, la “Barby” Juárez le preguntó directamente: “¿Tú no sabes quién es la Karely?”. De Nigris, sin embargo, fue tajante al responder con un seco “no”.

“¿No estuvieron en un programa y Marcela no sé qué dijo y tú dijiste que no? Yo lo vi por un videíto que sacaron allá y sí dije, ‘hijos de su'…”, insistió la boxeadora.