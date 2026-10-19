Selena Gómez admite que vapear LE CAMBIÓ LA VOZ: “no voy a poder recuperarla”

“Si estás pasando por algo, tú también puedes superarlo”.

Selena Gómez reconoció públicamente que el consumo de nicotina a través del vapeo cambió su voz y al tiempo confesó que dejar este hábito le ha resultado bastante difícil.

La actriz de 34 años compartió este hecho en un video que colgó en su cuenta de Instagram, donde abordó los comentarios que ha recibido durante los últimos años sobre las variaciones en su tono de voz.

“Vapeé mucha nicotina”, explicó la intérprete, quien también aprovechó para advertir a sus seguidores sobre los riesgos de iniciar este hábito.

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“La nicotina es muy difícil de dejar y creo que sólo quería decir que, si estás pasando por esto o incluso si estás pensando en vapear, simplemente no vale la pena”, señaló.

Luego reiteró que el consumo había cambiado su voz y agregó que esperaba poder mantenerse alejada de la nicotina.

Gómez también reconoció que el proceso para abandonar el vapeo ha sido especialmente complicado.

“Sólo espero poder seguir así”, comentó, antes de enviar un mensaje de apoyo a quienes atraviesan una situación similar: “Si estás pasando por algo, tú también puedes superarlo”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la cantante responde a preguntas sobre su voz. En diciembre pasado, durante una transmisión en vivo por Instagram, explicó que en ocasiones experimenta una inflamación en la garganta.

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“A veces pasan cosas. Mi garganta se inflama por dentro”, expresó.