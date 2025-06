¿Quiénes son los mexicanos que fueron invitados a ser miembros de la Academia? Ellos votarán por los Oscar 2026

El prestigio del cine mexicano sigue creciendo a nivel internacional y esta vez se refleja en la lista de nuevos invitados a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organismo responsable de definir a los ganadores de los premios Oscar. Entre los seleccionados para integrar esta influyente institución figuran cinco destacados mexicanos que, a partir de ahora, podrán participar en la elección de las cintas que competirán en los Oscar 2026.

¿Quiénes son los cinco mexicanos que fueron invitados a la Academia de Hollywood en junio 2025?

La cinematografía mexicana celebra la inclusión de cinco de sus talentos más reconocidos en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Estos profesionales, con trayectorias destacadas en actuación, dirección, producción y gestión cultural, se unirán a la élite de Hollywood y participarán en el proceso de votación para los futuros Premios Oscar. Los nuevos miembros son : la actriz Adriana Paz, el director y guionista David Pablos, la productora y guionista Astrid Rondero, el productor y guionista Julio Chavezmontes, y la productora y gestora cultural Elena Fortes. Su incorporación subraya la creciente influencia y el reconocimiento global del cine mexicano.

💫¡Dos talentosas mexicanas en @TheAcademy!#UnGoyaPara para la actriz Adriana Paz @AdrianaPazz y la cineasta Astrid Rondero @astridrondero, orgullosamente egresadas de la @UNAM_MX , quienes fueron invitadas a formar parte de la Academia de Hollywood.👏 @CulturaUNAM https://t.co/BPGwm9OrzJ — Filmoteca UNAM (@FilmotecaUNAM) June 26, 2025

¿Quién es Adriana Paz, la actriz mexicana invitada a la Academia?

Adriana Paz es una de las intérpretes mexicanas más reconocidas en el ámbito cinematográfico y, tras una trayectoria llena de éxitos, ha sido invitada a integrarse a la Academia. Su carrera comenzó en España, pero fue su participación en la película mexicana “Rudo y Cursi” la que la catapultó a la fama en su país natal.

Con el paso de los años, Adriana Paz ha logrado consolidarse como una actriz versátil, con trabajos destacados tanto en México como en producciones internacionales. Su filmografía incluye títulos como “La Tirisia”, por la que recibió el Premio Ariel a Mejor Actriz, y “Hilda” y “La Caridad”, que le valieron dos Ariel consecutivos como Mejor Actriz de Reparto. Más recientemente, su actuación en la película “Emilia Pérez” le otorgó el prestigioso Premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes de 2024.

¿Quién es Julio Chavezmontes?

El productor y guionista Julio Chavezmontes se ha convertido en un nombre imprescindible dentro del cine de autor en México y Latinoamérica. Fundador de la productora PIANO, su trabajo ha sido clave para llevar proyectos arriesgados e innovadores a los principales festivales del mundo.

Su trayectoria incluye la producción o coproducción de más de 20 películas, entre las que destacan “Annette”, galardonada en Cannes, “Memoria” y “La isla de Bergman”. También ha trabajado con cineastas de la talla de Apichatpong Weerasethakul, Leos Carax y Lucrecia Martel, lo que le ha valido reconocimiento internacional. Ahora, su incorporación a la Academia lo posiciona como uno de los representantes mexicanos que contribuirán a definir el rumbo de los Oscar.

¿Quién es David Pablos?

David Pablos es otro de los mexicanos invitados a integrarse a la Academia gracias a su trabajo como director, guionista y editor. Su estilo cinematográfico se ha caracterizado por el realismo y el enfoque en problemáticas sociales, particularmente a través del uso de actores no profesionales.

Entre sus producciones más reconocidas están “La vida después”, “Las elegidas” y “Danza de los 41”, que han sido premiadas en festivales internacionales y en los Premios Ariel. Pablos ha demostrado un compromiso con las historias que retratan la realidad mexicana, lo que sin duda enriquecerá la visión diversa dentro de la Academia.

¿Quién es Astrid Rondero?

La cineasta Astrid Rondero destaca por su trabajo como guionista, productora y directora. Su filmografía aborda temas sociales profundos, como la violencia y el impacto de los cárteles en la vida de las personas, lo que ha convertido su trabajo en un referente dentro del cine mexicano contemporáneo.

Junto a Fernanda Valadez, coescribió y coprodujo “Sin señas particulares”, una de las películas mexicanas más aclamadas en años recientes y ganadora de premios en Sundance. Además, su más reciente trabajo, “Sujo”, se estrenó con éxito en 2024. La invitación de Rondero a la Academia representa el reconocimiento al nuevo cine social mexicano y al talento emergente del país.

¿Quién es Elena Fortes?

Elena Fortes ha sido una pieza clave en la difusión del cine documental en México y Centroamérica. Desde 2005 dirige Ambulante, organización fundada por Gael García Bernal y Diego Luna, dedicada a promover el documental como herramienta de transformación social.

Su trayectoria también incluye el impulso a programas de formación y becas para nuevos talentos, además de su participación como jurado en importantes festivales internacionales. Con su ingreso a la Academia, Fortes representará al cine documental y fortalecerá la presencia de la producción mexicana en ese ámbito.

¿Qué otros nombres destacados fueron invitados a la Academia en 2025?

La lista de invitados a formar parte de la Academia en 2025 refleja la diversidad y el alcance global que ha adquirido la industria cinematográfica en los últimos años. Más de 500 artistas, cineastas, productores y especialistas en distintas áreas recibieron la invitación, entre ellos figuras que han dejado una huella en el cine reciente y que ahora tendrán la oportunidad de participar en la votación para los premios Oscar.

En el ámbito de la actuación destacan nombres como Jason Momoa, protagonista de películas como “Dune” y “Aquaman”, y Naomi Ackie, quien interpretó a Whitney Houston en “I Wanna Dance with Somebody”. También se suman Rachel Brosnahan, reconocida por su trabajo en “I’m Your Woman” y en la serie “The Marvelous Mrs. Maisel”, y el actor Sebastian Stan, quien ha participado en producciones como “The Apprentice” y “A Different Man”. Otros intérpretes como Ariana Grande, quien protagonizó “Wicked”, y Adria Arjona, con participaciones en “Hit Man” y “Blink Twice”, también figuran en esta generación.

En cuanto a los directores, la lista incluye a cineastas que están marcando la pauta en la industria global. Entre ellos, Mike Flanagan, responsable de exitosas películas de terror como “Doctor Sueño”, y Jane Schoenbrun, creador de la aclamada cinta “I Saw the TV Glow”. Destaca además Coralie Fargeat, directora de “La sustancia”, una de las producciones más comentadas de la temporada, así como Gints Zilbalodis, cineasta letón que ha revolucionado el cine de animación independiente con las películas “Flow” y “Away”, las cuales han recibido elogios en festivales internacionales.

Los productores también tienen una fuerte representación. Figuran nombres como Rocío Jadue, productora chilena de la película “El Conde”, Monique Walton, productora de “Sing Sing” y “Bull”, y Kevin Walsh, productor de “Napoleon” y “Manchester by the Sea”. Su incorporación refuerza la presencia de América Latina y Europa en la toma de decisiones de la Academia.

En el cine documental, la Academia ha invitado a figuras como Bing Liu, director nominado al Oscar por “Minding the Gap”, y Asmae El Moudir, cineasta marroquí reconocida por su trabajo en “The Mother of All Lies”, que aborda la memoria histórica en su país. Junto a ellos, Elena Fortes, directora de Ambulante y referente en la promoción del cine documental en México y Centroamérica, contribuirá a fortalecer este género dentro de la organización.

Finalmente, en áreas técnicas como la animación y los efectos visuales, se suman talentos como Neysa Bové, quien ha trabajado en producciones animadas de Disney como “Encanto” y “Raya y el último dragón”, Kim Keukeleire, reconocida por su labor en “Isle of Dogs” y “Pinocho de Guillermo del Toro”, y Stephen James, especialista en efectos visuales de la segunda parte de “Dune”.

¿Cómo funciona el proceso de invitación a la Academia?

Cada año, la Academia invita a nuevos miembros destacados en sus respectivas áreas profesionales. Las invitaciones se extienden por recomendación de los comités internos y se enfocan en reconocer contribuciones sobresalientes al cine.

En 2025, la Academia priorizó la diversidad y representación global: el 41% de los invitados son mujeres, el 45% pertenecen a comunidades subrepresentadas y el 55% provienen de 60 países distintos.

Con esta nueva generación de integrantes, incluidos los mexicanos Adriana Paz, David Pablos, Elena Fortes, Julio Chavezmontes y Astrid Rondero, se fortalece la voz del cine latinoamericano dentro de la Academia y se amplían las perspectivas que influirán en la elección de los próximos ganadores del Oscar.