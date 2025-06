La confesión más cruda de una famosa actriz de Hollywood sobre su mayor éxito: “Fue como una patada”

Sarah Jessica Parker es un nombre que automáticamente remite al glamour, la sofisticación y una carrera consolidada en el mundo del entretenimiento. Su interpretación de Carrie Bradshaw en la serie “Sex and the City” la catapultó al estrellato global, convirtiéndola en un ícono de la cultura pop y de la moda.

Sin embargo, detrás del éxito, la actriz vivió momentos profundamente difíciles que, hasta hoy, permanecen grabados como heridas emocionales . Su testimonio más reciente da una clara muestra sobre lo que significó realmente para ella formar parte de una de las producciones más influyentes de la televisión.

¿Qué fue lo más doloroso que vivió Sarah Jessica Parker por “Sex and the City”?

Durante una entrevista para el podcast “Call Her Daddy”, Sarah Jessica Parker compartió una confesión que impactó a sus seguidores: su participación en “Sex and the City” vino acompañada de críticas despiadadas, especialmente centradas en su apariencia física.

“Creo que lo más difícil fueron las conversaciones sobre mi persona física. Cosas que no podía cambiar, que no quería cambiar y que ni siquiera había considerado cambiar… Y aun después de escucharlas, no tengo interés en hacerlo”, expresó con sinceridad.

A pesar de que el personaje de Carrie Bradshaw fue ampliamente celebrado por su estilo y complejidad emocional, la actriz enfrentó una avalancha de comentarios ofensivos en medios impresos y foros públicos , muchos de ellos cargados de juicios estéticos. La situación llegó a un punto tan extremo que Parker se derrumbó emocionalmente al leer un artículo especialmente cruel sobre su físico: “Fue como una patada en el estómago”, dijo.

¿Cómo impactaron estas críticas en su vida personal?

Lo que más dolió a Sarah Jessica Parker no fueron los señalamientos sobre su personaje o el contenido de la serie, sino el foco constante en su físico.

“Llamé a dos amigos, que eran hombres, porque pensé que tal vez lo sabrían. Y simplemente lloré, porque se sintió intencional, como si quisieran herirme”, relató.

La actriz explicó que hasta ese momento había mantenido un perfil profesional centrado en su trabajo como actriz, sin escándalos ni exposición innecesaria. La repentina transición a figura pública, en medio del boom de “Sex and the City”, la dejó emocionalmente expuesta. “No estaba preparada para que se hablara de mí... Solo se hablaba de mi trabajo”, señaló.

¿Qué piensa Sarah Jessica Parker sobre la cultura de la crítica hacia las celebridades?

Durante la charla, Parker también reflexionó sobre la naturaleza de las críticas que enfrentó, especialmente aquellas que no se enfocaban en su desempeño actoral.

“¿Dirían eso a mi cara? No creo que pudiera sentarme en una habitación y que alguien me diga: ‘Eres realmente poco atractiva’. Pero si alguien lo hiciera, me gustaría preguntar: ‘¿Por qué te enoja tanto? ¿Por qué sientes la necesidad de comentarlo?’”, cuestionó.

Sus palabras revelan la brutalidad con la que las figuras públicas pueden ser tratadas, muchas veces sin considerar el impacto emocional que esto representa. La actriz confesó que este tipo de experiencias pusieron en duda su confianza, a pesar de considerarse una persona segura de sí misma: “Todo se pone a prueba cuando te despellejan públicamente”.

¿Por qué Sarah Jessica Parker no ha visto “And Just Like That”?

Una de las declaraciones más curiosas de la entrevista fue su confesión de que no ha visto “And Just Like That”, la secuela de “Sex and the City”, a pesar de ser productora ejecutiva del proyecto. Con humor, comentó: “La mayoría de los fans la ven por lealtad a la serie original”, lo que deja ver cierta distancia emocional con respecto al universo que la consagró.

Aun así, su participación activa en la producción demuestra su compromiso con el legado de Carrie Bradshaw, aunque desde una perspectiva más madura y con mayor control creativo.

¿En qué otras producciones ha participado Sarah Jessica Parker?

El personaje de Carrie Bradshaw revolucionó la representación femenina en televisión y posicionó a Sarah Jessica Parker como una de las figuras más influyentes en la industria de la moda. Tras el final de “Sex and the City” en 2004, la actriz ha desarrollado una carrera multifacética. Protagonizó las películas “Sex and the City” (2008) y “Sex and the City 2” (2010), participó en diversos proyectos cinematográficos y teatrales, y se consolidó como empresaria y productora. También ha impulsado líneas de zapatos y perfumes, para mantenerse como un referente de estilo y autenticidad.