Suscríbete
Hollywood

Hija trans de Elon Musk impacta como modelo en la Semana de la Moda pese a estar en bancarrota

Vivian Wilson revela cómo enfrenta la vida sin fortuna ni respaldo de su padre.

September 15, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Vivian-Wilson-Elon-Musk.jpg

Elon Musk desconoce a su hija al grado de decirle que para él ya está muerta.

Instagram

Desde que inició la polémica con su padre por su cambio de sexo, los seguidores de Musk le envían mensajes de odio y críticas.

Vivian Wilson, la hija trans de Elon Musk, debutó con gran éxito en la Semana de la Moda de Nueva York como modelo profesional tras revelar que su padre no le daba dinero y que está en “quiebra”.

La joven de 21 años, apareció por primera vez en el show ‘Miss Estados Unidos 1991’ del diseñador Alexis Bittar, quien expresó que había elegido a sus modelos para reconocer y honrar los derechos de las personas trans.

“Seleccioné deliberadamente a cada concursante para que representara un estado de Estados Unidos, donde los derechos de la personas trans están bajo jaque”, indicó Bittar.

El experto en moda eligió a Vivian como representante del estado de Carolina del Sur ahora que la chica ha sido blanco de la atención mediática e incluso de las críticas de su padre, quien afirmó que para él está muerta.

Alexis Bittar indicó que la misión del espectáculo que organizó es presentar una “historia sobre misoginia, depredadores desenfrenados, cosificación y derechos trans”.

Wilson no sólo participó en el show de Bittar, sino que en sus redes sociales compartió detalles del desfile de Prabal Gurung en la que se presentó la colección primavera-verano 2026.

La joven apareció en la pasarela como un elemento primordial de la Semana de la Moda de Nueva York luego de relatar que está en bancarrota, pese a que su padre está en la lista de los hombres más ricos y poderosos del mundo.

Vivian asegura que vive en un departamento compartido con tres amigas porque “es más barato”, y que no dispone de una gran fortuna ni pensiones de su padre, aunque “la gente lo asume”.

La hija de Musk dice que no desea convertirse en una persona acaudalada como su padre, y que no tiene ningún deseo e intención de “ser súper rica”.

“Puedo permitirme comer. Tengo amigos, un refugio y algunos ingresos disponibles, lo cual es una gran ventaja y mucho más afortunado que la mayoría de la gente de mi edad en Los Ángeles”, expresó Wilson.

Mientras vive de forma modesta, lejos del dueño de Tesla y SpaceX, la joven cuenta que ha tenido que usar disfraces para no ser reconocida por los seguidores del magnate.

Vivian dice que, desde que inició la polémica con su padre por su cambio de sexo, los seguidores de Musk le envían mensajes de odio y críticas a través de redes sociales y que le complican la vida cada vez que sale en público, hecho que la ha orillado a convertirse en una persona “un poco cerrada” que usa disfraces para salir a la calle.

Elon Musk
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
taylor-swift-anillo.jpg
Hollywood
Taylor Swift se casa con Travis Kelce: Este es su anillo de compromiso
August 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
ozzy-osbourne-funeral.jpg
Hollywood
Sharon Osbourne aparece devastada en funeral y procesión multitudinaria en honor a Ozzy
July 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
mhoni vidente.
Famosos
‘Hicieron un ritual': la horrorosa predicción de Mhoni Vidente sobre la pelea entre Elon Musk y Donald Trump
July 08, 2025
 · 
Alexis Ceja
jennifer-lopez-ben-affleck-1200x675.jpg
Hollywood
¿Jennifer López tiene un nuevo novio? Aseguran que Ben Affleck siente lástima por él
July 07, 2025
 · 
Laura Reyes
facundo-lcdlfm.jpg
Famosos
Facundo tras LCDLFM: “Es un golpe de humildad; pero la gente que insulta en redes está muy frustrada”
El sexto eliminado de La casa de los famosos México reconoce que sus seguidores no son un ejército, pero nos dice lo que un influencer no puede hacer como él
September 15, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
alex-fernandez--.jpg
Famosos
Alex Fernández revela sus miedos y cómo encontró la fuerza para labrar su propio camino
No quiere ser visto solo como el nieto de Vicente Fernández y el hijo del Potrillo.
September 15, 2025
 · 
Nayib Canaán
Hija-Quico-Vanesa-Villagrán.jpg
Famosos
Quién es Vanesa Villagrán: la hija de ‘Kiko’ que venció al cáncer, es influencer y triunfa en OnlyFans
La hija del actor también es su manager.
September 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Martha-Higareda-esposo.jpg
Martha Higareda y Lewis Howes revelan el sexo de sus bebés ante cientos de personas
En un auditorio, ante cientos de personas, la pareja anunció el sexo de sus dos bebés.
September 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez