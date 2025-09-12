Gala Montes arremete contra ‘La Barby’ Juárez: “habló mal de mí… dijo mentiras”

“A ella no le constan estos hechos que ha narrado mi madre”.

El polémico ’Supernova Strikers 2025’ sigue dando de qué hablar. El controvertido evento donde se presenciaron combates entre influencers y creadores de contenido sigue revelando detalles de sus participantes.

Gala Montes, quien se enfrentó a Alana Flores, siendo esta última la vencedora, confirmó el distanciamiento que existe con la exboxeadora ‘La Barby Juárez’, a quien no eligió como entrenadora por declaraciones que, en sus palabras, la traicionan.

Esto pese a que el entrenamiento de Juárez habría sido una de las condiciones de la participación de Gala, pues buscaba tener como coach a la campeona y referente del boxeo.

Y añadió: “A ella no le consta nada de estos hechos que ha narrado mi madre porque por supuesto que son mentira. No hay ninguna prueba de esto y obviamente no quise tener a una persona que no confiara en mi palabra y que hablara mal de mí ante los medios”.

¿Qué dijo ‘La Barby’ Juárez en apoyo a Crista Montes?

En su momento Juárez comentó sobre el conflicto que mantenían Gala y Crista, quien denunció episodios de violencia física por parte de su hija. A lo que la exboxeadora expresó su desaprobación.

“La madre es la madre y se le respeta y no quiere decir que esté bien o que esté mal, simplemente se le respeta”, dijo Juárez.

La decisión de prescindir de Juárez como entrenadora no sólo respondió a la pérdida de confianza, sino también a la postura que la exboxeadora adoptó al respaldar la versión de la madre de la actriz, lo que profundizó la tensión entre ambas.

La polémica creció todavía más cuando, tras la victoria de Alana Flores, ‘La Barby’ publicó en sus redes sociales una fotografía junto a la influencer, felicitándola.

“¡Qué orgullo verte triunfar en el ring el día de ayer! Tu entrega y disciplina por el boxeo quedaron demostradas. No sólo ganaste un combate, ¡te ganaste la admiración de todos los que te seguimos y creemos en ti!”, escribió Juárez.

Esto fue interpretado por muchos usuarios como una provocación directa y un posicionamiento en contra de Gala Montes.

