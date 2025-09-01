Reportan detención de Beba Montes, hermana de Gala

Ayer por la noche detuvieron a ‘Beba’ Montes, hermana de Gala Montes.

El reporte del periodista Carlos Jiménez señala que la arrestaron en un punto del alcoholímetro y fue llevada ante un juez cívico, y remitida al ‘Torito’.

“Crista Fdz Montes de Oca, La Beba, fue detenida ayer por agentes de @SSC_CDMX”, compartió el reportero.

pic.twitter.com/04aR1fjc6e — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 1, 2025

¿Qué es el Torito y qué hacen ahí?

El Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social es mejor conocido como “El Torito”, inaugurado el 28 de octubre de 1958, para dar cumplimiento a las disposiciones legales y de las autoridades competentes contra personas detenidas.

En el terreno había un rastro, motivo del que derivó el sobrenombre de Torito.

El plazo máximo para permanecer ahí es de 36 horas, en las que se brinda asistencia y atención médica, social y psicológica.