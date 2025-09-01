Suscríbete
Reportan detención de Beba Montes, hermana de Gala

¿Qué pasó?

September 01, 2025 • 
Las Montes

Gala y Beba Montes

Instagram Beba Montes

Ayer por la noche detuvieron a ‘Beba’ Montes, hermana de Gala Montes.

El reporte del periodista Carlos Jiménez señala que la arrestaron en un punto del alcoholímetro y fue llevada ante un juez cívico, y remitida al ‘Torito’.

“Crista Fdz Montes de Oca, La Beba, fue detenida ayer por agentes de @SSC_CDMX”, compartió el reportero.

“Las arrestaron en un punto del alcoholímetro cerca del Palacio de los Deportes. Manejaba ebria. Fuer emitida al Juez Cívico y encerrada en el Torito”.

¿Qué es el Torito y qué hacen ahí?

El Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social es mejor conocido como “El Torito”, inaugurado el 28 de octubre de 1958, para dar cumplimiento a las disposiciones legales y de las autoridades competentes contra personas detenidas.

En el terreno había un rastro, motivo del que derivó el sobrenombre de Torito.

El plazo máximo para permanecer ahí es de 36 horas, en las que se brinda asistencia y atención médica, social y psicológica.

Beba Montes Gala Montes
