Salen a la luz inquietantes audios sobre los maltratos que Yolanda Ciani sufría por parte de su hijo

El 3 de septiembre, el mundo del espectáculo se vio sacudido tras confirmarse el deceso de la actriz Yolanda Ciani presuntamente su hijo la maltrataba

Aunque en un principio se contempló la posibilidad de que Ciani hubiera muerto de causas naturales debido a su avanzada edad, pronto esto quedó en duda luego de que dos personas cercanas a la actriz denunciaran que Luis Alberto Romero Ciani, hijo de Yolanda, ya la había agredido en varias ocasiones, lo que pudo generar un deterioro en su salud.

Luis Alberto Romero negó estos señalamientos e incluso denunció a su hermana adoptiva, Alejandra Muñoz, como la responsable de haber maltratado a Yolanda Ciani; sin embargo, la revelación de unos comprometedores audios podría darle un giro a esta historia.

¿Qué dice presuntamente Luis Alberto Romero en estas grabaciones y cómo se dieron a conocer? Esta es la historia.

EXHIBEN SUPUESTOS AUDIOS DE LUIS ALBERTO ROMERO SIENDO AGRESIVO CON SU MADRE

En medio de este cruce de acusaciones, Alejandra Muñoz acudió al programa “De primera mano” para denunciar a Luis Alberto como una persona violenta con toda su familia, y como prueba de ello exhibió unos audios:

“Ya no te aguanto. Que la señora coma contigo, se enferme del estómago y se pudra. Llévatela, váyanse a la v...”, se escucha supuestamente a Romero decir en esta fuerte grabación.

ALEJANDRA MUÑOZ NIEGA HABERLE ROBADO A YOLANDA CIANI

Por otra parte, Alejandra Muñoz respondió a las acusaciones que Luis Alberto Romero hizo en su contra, señalándola de abuso de confianza, asegurando que nunca le robó nada a Yolanda Ciani; al contrario, aseguró, fue Luis Alberto quien habría hecho un mal uso de las propiedades de su mamá:

“A veces se ponía muy desesperada (Yolanda Ciani), pero eso no significaba que yo no la quisiera. Yo la amaba. Mi intención era sacarla. Si tuviera ocho millones como él dice, yo ya no estaría aquí”, aseguró Alejandra.

Incluso, Muñoz reveló que los hijos de Luis Alberto ya no le hablan debido a su carácter violento; de hecho, uno de ellos habría interpuesto una demanda en su contra por agresiones.